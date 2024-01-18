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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Новосибирске произошла уже третья коммунальная авария за месяц

В Новосибирске из-за аварии на Лазурной меняют движение маршруток

18 января 2024, 07:51
Фото: ВК / АСТ-54
В Новосибирске произошла уже третья коммунальная авария за месяц

В Новосибирске изменится схема движения общественного транспорта из-за аварии

В Новосибирске произошла третья за месяц коммунальная авария. Дефект трубопровода зафиксировали на улице Лазурной. На время ремонтных работ изменится график движения общественного транспорта.

Как сообщили в управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, временно изменят схему движения нескольких автобусов и маршрутных такси.

«Движение автобусов №30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси №14, 18, 19 организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях», — рассказали в мэрии.

Напомним, что сейчас без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии на Петропавловской.

Без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии в Новосибирске
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