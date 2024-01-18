В Новосибирске из-за аварии на Лазурной меняют движение маршруток

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Как сообщили в управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, временно изменят схему движения нескольких автобусов и маршрутных такси.
«Движение автобусов №30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси №14, 18, 19 организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях», — рассказали в мэрии.
Напомним, что сейчас без тепла остаются 62 дома после коммунальной аварии на Петропавловской.