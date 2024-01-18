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Трубу прорвало

В СГК показали трубу 1963 года, из-за которой произошла авария в Новосибирске

18 января 2024, 02:40
Фото: СГК
Трубу прорвало
В Новосибирске показали прорванную трубу 60-летней давности, из-за которой произошла авария в Ленинском районе города.

Труба установили 61 год назад: ее разрыв привел к последствиям второй большой аварии на коммунальных сетях в городе.

На улице Петропавловской специалисты произвели демонтаж поврежденного участка теплосети ночью и теперь готовятся установить новую трубу. В СКГ отметили, что поврежденный трубопровод был установлен в 1963 году, а капитальный ремонт делали в 1990 году.

Напомним, что 17 января произошла новая авария на коммунальных сетях в Новосибирске. В результате пострадали 13 человек. В связи с происшествием введен режим повышенной готовности.

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#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Авария#Отопление#ЧП#Теплосеть#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Труба#СГК
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