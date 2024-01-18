В СГК показали трубу 1963 года, из-за которой произошла авария в Новосибирске

На улице Петропавловской специалисты произвели демонтаж поврежденного участка теплосети ночью и теперь готовятся установить новую трубу. В СКГ отметили, что поврежденный трубопровод был установлен в 1963 году, а капитальный ремонт делали в 1990 году.