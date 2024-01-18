В убийстве подростка на пляже оправдали обвиняемого охранника из Новосибирска

Оправдательное решение было принято коллегией присяжных заседателей в Новосибирске 17 января 2024 года. Охранника обвиняли в преднамеренном убийстве, которое произошло в июне 2018 года возле кемпинга ООО ПКиО «У моря Обского». Согласно версии следствия, мужчина вступил в конфликт с подростком, который приехал на отдых из соседнего региона.