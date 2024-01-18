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Подросток погиб

В убийстве подростка на пляже оправдали обвиняемого охранника из Новосибирска

18 января 2024, 02:19
Фото: atas.info
Подросток погиб
Охранника, обвиняемого в убийстве подростка на пляже в Новосибирске, признали невиновным и освободили его в зале Советского районного суда.

Оправдательное решение было принято коллегией присяжных заседателей в Новосибирске 17 января 2024 года. Охранника обвиняли в преднамеренном убийстве, которое произошло в июне 2018 года возле кемпинга ООО ПКиО «У моря Обского». Согласно версии следствия, мужчина вступил в конфликт с подростком, который приехал на отдых из соседнего региона.

Иван Прудников якобы совершил преднамеренное убийство с использованием колюще-режущего предмета. Подросток получил не менее четырех ударов в шею, что привело к повреждению сонной артерии и надгортанника. Кровопотеря стала причиной смерти подростка.

Однако присяжные не признали новосибирца виновным в совершении преступления. Мужчину оправдали и освободили в зале суда.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Эмилия Губарева#Пляж
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