В здании, где расположена новосибирская гимназия, произошел пожар — погиб человек

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как Atas.info сообщила мама одного из учеников, детей вывели на улицу, их забирают родители.
«Всё в дыму, возле здания много пожарных машин. Детей разместили в „Красном факеле“, — рассказала очевидец.
По информации пресс-службы МЧС, пожар начался в подвале здания. Пострадавших среди учеников и персонала гимназии нет.
Как сообщает паблик «АСТ-54» со ссылкой на свой источник, при пожаре погиб человек. Предположительно, это сотрудник организации, действующей в цокольном этаже здания.