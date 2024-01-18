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Пожар в здании на улице Революции, 31 18 января 2024 года

В здании, где расположена новосибирская гимназия, произошел пожар — погиб человек

18 января 2024, 05:44
Фото: АСТ-54
Пожар в здании на улице Революции, 31 18 января 2024 года

Человек погиб при пожаре в здании, где расположена гимназия в Новосибирске

18 января в гимназии №10 на улице Революции в Новосибирске произошел пожар. Учащихся экстренно эвакуировали.

Как Atas.info сообщила мама одного из учеников, детей вывели на улицу, их забирают родители.

«Всё в дыму, возле здания много пожарных машин. Детей разместили в „Красном факеле“, — рассказала очевидец.

По информации пресс-службы МЧС, пожар начался в подвале здания. Пострадавших среди учеников и персонала гимназии нет.

Как сообщает паблик «АСТ-54» со ссылкой на свой источник, при пожаре погиб человек. Предположительно, это сотрудник организации, действующей в цокольном этаже здания.

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