Врач-пульмонолог заявила о нежелании новосибирцев вакцинироваться от коклюша

Антипрививочники умеют убеждать и активно распространяют свою антинаучную идеологию в интернет-пространстве. При этом в особой категории риска находятся дети до года. Но все может измениться. «На моей памяти многие были антипрививочниками, но потом видели преимущества вакцинации. Тем более, что она не несет осложнений», — считает медик.