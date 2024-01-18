atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Врачи призывают прививать детей от коклюша

Врач-пульмонолог заявила о нежелании новосибирцев вакцинироваться от коклюша

18 января 2024, 11:20
Фото: 1MI
Врачи призывают прививать детей от коклюша

Новосибирский врач объяснила высокое число больных коклюшем

В Новосибирской области фиксируется резкий всплеск заболеваемости коклюшем. За восемь месяцев опасное заболевание выявили у 241 пациента, а показатель составил 8,67 на 100 тысяч населения. При этом подобная «негативная» статистика может сохраниться.

Как рассказала Om1.ru врач-терапевт, пульмонолог новосибирского центра «Клиника Эксперт» Екатерина Литасова, одним из факторов роста заболеваемости может являться нежелание сибиряков вакцинироваться.

«На мой взгляд, одна из причин — большое число непривитых от коклюша детей. И подобные тенденции среди родителей продолжают сохраняться», — заявила Екатерина Литасова.

Антипрививочники умеют убеждать и активно распространяют свою антинаучную идеологию в интернет-пространстве. При этом в особой категории риска находятся дети до года. Но все может измениться. «На моей памяти многие были антипрививочниками, но потом видели преимущества вакцинации. Тем более, что она не несет осложнений», — считает медик.

В Новосибирске резко выросло число вызовов «скорой» из-за высокой температуры
Узнать подробнее

Опасность коклюша — в сухом кашле, доходящем до удушья и потери сознания. Частые приступы способны вызвать рвоту и переломы ребер. Маленькие дети могут умереть от внезапной остановки дыхания.

Еще одной причиной, по мнению пульмонолога, является недостаточная профилактика.

«Чем меньше люди контактируют в период заболеваемости, моют руки и выполняют рекомендации врача, тем легче переносится заболевание», — отметила Екатерина Литасова.

Напомним, что в Новосибирской области увеличилась заболеваемость ОРВИ.

Новосибирцы стали чаще болеть ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
Резкий рост заболеваемости коклюшем: виноваты антипрививочникиВернется ли масочный режим в Новосибирской области, рассказал РоспотребнадзорО болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Вакцинация#Здоровье#Здравоохранение#Болезнь#Особо опасные инфекции#Александр Ляхов#Коклюш
Подпишитесь
Пожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в панике
Сегодня, 05:10
Что известно о школе охранников, сгоревшей в гимназии №10 — там учили стрелять
Сегодня, 07:22
Гейзеры и кипяток на улицах: в чем разница двух аварий в Новосибирске в январе 2024
Вчера, 18:02
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
Вчера, 13:54
Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 11:50
Где отключили отопление в Новосибирске 17 января 2024 — адреса домов
Сегодня, 01:37