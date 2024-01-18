Врач-пульмонолог заявила о нежелании новосибирцев вакцинироваться от коклюша

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как рассказала Om1.ru врач-терапевт, пульмонолог новосибирского центра «Клиника Эксперт» Екатерина Литасова, одним из факторов роста заболеваемости может являться нежелание сибиряков вакцинироваться.
«На мой взгляд, одна из причин — большое число непривитых от коклюша детей. И подобные тенденции среди родителей продолжают сохраняться», — заявила Екатерина Литасова.
Антипрививочники умеют убеждать и активно распространяют свою антинаучную идеологию в интернет-пространстве. При этом в особой категории риска находятся дети до года. Но все может измениться. «На моей памяти многие были антипрививочниками, но потом видели преимущества вакцинации. Тем более, что она не несет осложнений», — считает медик.
Опасность коклюша — в сухом кашле, доходящем до удушья и потери сознания. Частые приступы способны вызвать рвоту и переломы ребер. Маленькие дети могут умереть от внезапной остановки дыхания.
Еще одной причиной, по мнению пульмонолога, является недостаточная профилактика.
«Чем меньше люди контактируют в период заболеваемости, моют руки и выполняют рекомендации врача, тем легче переносится заболевание», — отметила Екатерина Литасова.
Напомним, что в Новосибирской области увеличилась заболеваемость ОРВИ.