Бойца СВО с амнезией вернули домой новосибирские волонтеры

Глава штаба КСВО Новосибирской области, Наталья Курина, рассказала, что иногда к ним обращаются супруги бойцов, если их мужья не выходят на связь в течение 1-2 месяцев. В одном случае волонтеры нашли бойца, который не выходил на связь 1,5 месяца. У него была полная потеря памяти, и он не имел при себе документов. Только через три месяца ему удалось вспомнить свою фамилию.