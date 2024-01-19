Бойца СВО с амнезией вернули домой новосибирские волонтеры

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Глава штаба КСВО Новосибирской области, Наталья Курина, рассказала, что иногда к ним обращаются супруги бойцов, если их мужья не выходят на связь в течение 1-2 месяцев. В одном случае волонтеры нашли бойца, который не выходил на связь 1,5 месяца. У него была полная потеря памяти, и он не имел при себе документов. Только через три месяца ему удалось вспомнить свою фамилию.
По словам Натальи Куриной, некоторые бойцы, получившие серьезные травмы, стараются скрыть это от своих близких, пишет Сиб.фм.
Также волонтеры организации работают с семьями военнопленных. В прошлом году Украина передала России трех военнослужащих из Новосибирской области. Волонтеры предоставляют психологическую поддержку этим бойцам.