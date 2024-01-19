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Бойца СВО с амнезией вернули домой новосибирские волонтеры

Бойца СВО с амнезией вернули домой новосибирские волонтеры

19 января 2024, 04:45
Фото: Midjourney
В Новосибирске активисты из регионального отделения организации «Комитет семей воинов Отечества» помогают бойцам СВО, которые столкнулись с различными проблемами. Также они занимаются поиском пропавших.

Глава штаба КСВО Новосибирской области, Наталья Курина, рассказала, что иногда к ним обращаются супруги бойцов, если их мужья не выходят на связь в течение 1-2 месяцев. В одном случае волонтеры нашли бойца, который не выходил на связь 1,5 месяца. У него была полная потеря памяти, и он не имел при себе документов. Только через три месяца ему удалось вспомнить свою фамилию.

По словам Натальи Куриной, некоторые бойцы, получившие серьезные травмы, стараются скрыть это от своих близких, пишет Сиб.фм.

Также волонтеры организации работают с семьями военнопленных. В прошлом году Украина передала России трех военнослужащих из Новосибирской области. Волонтеры предоставляют психологическую поддержку этим бойцам.

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