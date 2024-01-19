Девять лет колонии строгого режима назначили новосибирскому экс-прокурору Фалилееву

За взятки Фалилеев игнорировал возможные нарушения со стороны Ярового и, используя свои должностные полномочия, прекратил проверки в отношении одной из компаний, подконтрольных бизнесмену. Кроме того, он оказывал неформальную поддержку предприятиям, связанным с Яровым. Однако сам прокурор опровергал все эти обвинения.