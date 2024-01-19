Девять лет колонии строгого режима назначили новосибирскому экс-прокурору Фалилееву

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:40
В суде Барнаула вынесли приговор бывшему прокурору Владимиру Фалилееву. По версии следствия, он с 2015 по 2018 год и после своей отставки получал деньги (всего 11 млн рублей) от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового.
За взятки Фалилеев игнорировал возможные нарушения со стороны Ярового и, используя свои должностные полномочия, прекратил проверки в отношении одной из компаний, подконтрольных бизнесмену. Кроме того, он оказывал неформальную поддержку предприятиям, связанным с Яровым. Однако сам прокурор опровергал все эти обвинения.
Владимира Фалилеева, бывшего прокурора Новосибирской области, задержали 16 февраля 2022 года по подозрению в получении взятки. Экс-сотрудник правоохранительных органов, кроме Ярового, мог получать деньги и от других лиц, связанных с торговым центром на Гусинобродском шоссе.
В своем последнем слове экс-прокурор сказал следующее: «Не обнаружен ни один предмет взятки. Ни рубля из вмененных мне денег нет. Не подтвержден ни один факт встречи Ярового со мной, связанный с передачей мне взяток. Ничем не подтверждено его присутствие на служебной даче в те периоды, когда мне приписывается получение взяток. Не изъят ни один журнал въезда на служебную дачу. Нет ничего, что подтверждает, что мы могли встретиться в это время. Никаких злоупотреблений мной по службе не установлено», писал amic ru.
По данным «Сибкрай», Фалилеев был приговорен судом к девяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу 5,7 миллиона рублей. Также ему запретили занимать некоторые должности в государственных органах в течение пяти лет.
Кроме этого, он потерял почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Суд также решил конфисковать у него имущество на сумму взятки — 2,8 миллиона рублей. В рамках конфискации были изъяты земельный участок площадью 800 квадратных метров, автомобиль «Хавал», оружие — три карабина, а также сотовый телефон.