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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В некоторых домах еще нет полноценного отопления

«Чай и печеньки» предлагают замерзающим жителям левого берега Новосибирска

19 января 2024, 06:44
Фото: atas.info
В некоторых домах еще нет полноценного отопления

Два пункта обогрева для жителей левого берега открыли в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска после коммунальной аварии открыли два обогревательных пункта.

Две точки обогрева работают в школе №48 на улице Титова, 202, и в школе №187 на улице Ударная, 21. В этих точках можно согреться, выпить чашку чая с бутербродами и печеньем.

Людям с ограниченной подвижностью могут помочь с транспортировкой. Пожилым, инвалидам и людям, которые не могут передвигаться самостоятельно, предоставят обогреватели по запросу.

Жильцам домов со старой электропроводкой рекомендуется ограничить использование отопительных приборов и связаться со специалистами своих управляющих компаний для восстановления проводки. Проживающим в аварийных жилых домах, могут предложить временное проживание в общежитиях из запасного фонда.

Если у вас есть вопросы вы можете позвонить по следующим номерам: 228-83-46, 228-83-50, сообщается в администрации Ленинского района.

Напомним, что 17 января произошла вторая, а потом и третья коммунальная авария, из-за которой жители левого берега остались без тепла. Сейчас теплоснабжение восстанавливают.

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