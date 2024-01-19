«Чай и печеньки» предлагают замерзающим жителям левого берега Новосибирска

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:49
Две точки обогрева работают в школе №48 на улице Титова, 202, и в школе №187 на улице Ударная, 21. В этих точках можно согреться, выпить чашку чая с бутербродами и печеньем.
Людям с ограниченной подвижностью могут помочь с транспортировкой. Пожилым, инвалидам и людям, которые не могут передвигаться самостоятельно, предоставят обогреватели по запросу.
Жильцам домов со старой электропроводкой рекомендуется ограничить использование отопительных приборов и связаться со специалистами своих управляющих компаний для восстановления проводки. Проживающим в аварийных жилых домах, могут предложить временное проживание в общежитиях из запасного фонда.
Если у вас есть вопросы вы можете позвонить по следующим номерам: 228-83-46, 228-83-50, сообщается в администрации Ленинского района.
Напомним, что 17 января произошла вторая, а потом и третья коммунальная авария, из-за которой жители левого берега остались без тепла. Сейчас теплоснабжение восстанавливают.