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Глава района отправился на СВО

Глава Баганского района НСО Александр Тарасов ушел в отставку из-за участия в СВО

19 января 2024, 03:46
Фото: Александр Тарасов/личная страница ВКонтакте
Глава района отправился на СВО
В Баганском районе Новосибирской области произошла смена руководителя. Александр Тарасов, который занимал этот пост с ноября 2021 года, решил уйти в отставку из-за своего участия в СВО. Об этом стало известно на сайте администрации.

На время отсутствия Александра Тарасова его обязанности сначала возложили на Ларису Пермякову, первого заместителя главы администрации. Затем исполнение полномочий возложили на заместителя главы Алексея Воличенко. Пермякова станет его первым заместителем.

Решение Тарасова о сложении полномочий было поддержано единогласно депутатами, сообщает газета «Степная нива». Конкурс на должность главы района состоится 26 марта в Багане.

Напомним, что Александр Тарасов добровольно отправился на СВО осенью 2022 года. Ему 42 года, и он родился 20 июня 1980 года в селе Баган. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по специальности «Юриспруденция» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». У него есть жена и трое детей.

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