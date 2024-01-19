Глава Баганского района НСО Александр Тарасов ушел в отставку из-за участия в СВО

Напомним, что Александр Тарасов добровольно отправился на СВО осенью 2022 года. Ему 42 года, и он родился 20 июня 1980 года в селе Баган. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по специальности «Юриспруденция» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». У него есть жена и трое детей.