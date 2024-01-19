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Published Сегодня, 14:20

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В Новосибирске возник коммунальный коллапс из-за трех порывов теплотрассы

Коммунальный коллапс в Новосибирске: когда включат тепло

19 января 2024, 14:20
Фото: Артем Васильев / atas.info
В Новосибирске возник коммунальный коллапс из-за трех порывов теплотрассы

Стала известна дата подачи теплоснабжения в дома Новосибирска

В Новосибирске сразу три коммунальные аварии вызвали коллапс. На заседании оперативного штаба сообщили, когда в дома горожан подадут тепло.

Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, подача тепла начнется в 01.00 ночи 20 января.

«По докладу директора „НТСК“, к 20.30 будут завершены работы по устранению дефектов на теплосетях на улицах Титова и Петропавловской. На заполнение системы уйдет 3-4 часа», — заявил Сергей Семка.
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Тепло должны подать в 68 многоквартирных жилых домов. Кроме того, продолжается работа по подаче тепла в 54 дома в Ленинском районе. Для скорейшего завершения ремонтных работ на места аварии дополнительно прибудут 42 бригады.

Напомним, что из-за коммунального коллапса в Новосибирске ввели режим ЧС.

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