Коммунальный коллапс в Новосибирске: когда включат тепло

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, подача тепла начнется в 01.00 ночи 20 января.
«По докладу директора „НТСК“, к 20.30 будут завершены работы по устранению дефектов на теплосетях на улицах Титова и Петропавловской. На заполнение системы уйдет 3-4 часа», — заявил Сергей Семка.
Тепло должны подать в 68 многоквартирных жилых домов. Кроме того, продолжается работа по подаче тепла в 54 дома в Ленинском районе. Для скорейшего завершения ремонтных работ на места аварии дополнительно прибудут 42 бригады.
Напомним, что из-за коммунального коллапса в Новосибирске ввели режим ЧС.