Крещение-2024 в Новосибирске: традиции и значимость праздника

Кроме того, накануне и в этот день традиционно освящают воду. Она считается святыней, очищающей душу и тело, которой можно окроплять жилье, вещи и больные места. Ее могут пить и те, кто не допущен до причастия. Использовать воду для стирки и мытья категорически запрещено.