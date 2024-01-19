Крещение-2024 в Новосибирске: традиции и значимость праздника

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
В день Крещения Господня верующие вспоминают событие, произошедшее на реке Иордан. Тогда Иоанн Креститель (Предтеча — в православной традиции) крестил иудеев, призывая их покаяться в грехах. К Иордану пришел и Иисус Христос.
«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3: 13-17).
В христианской традиции считается, что тогда людям была явлена Святая Троица: Бог-Отец (голос с небес), Бог-Сын (Иисус) и Святой Дух (голубь). Поэтому другое название праздника — Богоявление.
Сутью праздника Крещения является принятие Бога в своей душе, покаяние и избавление от грехов. Очищению от грехов помогает именно обряд крещения, поэтому он имеет большое значение для верующих.
Символом праздника невольно стала крещенская купель, в которую стараются окунуться многие православные новосибирцы. Считается, что купание в проруби придаст силу духа, а заодно очистит от грехов. Впрочем, действие является сугубо добровольным, а многие священники не одобряют его.
Главным для православного христианина в этот день является посещение храма, исповедь, причастие и принятие крещенской воды. Накануне, в Крещенский сочельник, верующие строго постятся и едят только сочиво, полноценная трапеза возможна только после выноса свечи на литургии и причащения.
Кроме того, накануне и в этот день традиционно освящают воду. Она считается святыней, очищающей душу и тело, которой можно окроплять жилье, вещи и больные места. Ее могут пить и те, кто не допущен до причастия. Использовать воду для стирки и мытья категорически запрещено.