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Актер слишком резко высказывается о коллегах

Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком

19 января 2024, 08:56
Фото: Подкаст №1
Актер слишком резко высказывается о коллегах
Актер Леонид Ярмольник назвал коллегу Никиту Кологривого из Новосибирска оскорбительным словом за его резкие высказывания.

Российский актёр Леонид Ярмольник прокомментировал колкие высказывания актера из Новосибирска Никиты Кологривого. В последнее время звезда сериала «Слово пацана» стал часто давать интервью и говорить нелестно о своих коллегах по цеху.

Ярмольник отметил, что ему очень жаль Кологривого, потому что тот не уважает таланты Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, пишет ТАСС. Также он негативно высказывался о таланте актрисы Александры Бортич.

«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — поделился актер.

По мнению Ярмольника, лучше бы сибиряку подумать о завершении своей карьеры, если есть такое мнение о «великих актёрах». Отметим, что многие фанаты Кологривого теперь начали его хейтить и «разбирать на мемы» его нетипичные высказывания.

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