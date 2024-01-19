Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Российский актёр Леонид Ярмольник прокомментировал колкие высказывания актера из Новосибирска Никиты Кологривого. В последнее время звезда сериала «Слово пацана» стал часто давать интервью и говорить нелестно о своих коллегах по цеху.
Ярмольник отметил, что ему очень жаль Кологривого, потому что тот не уважает таланты Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, пишет ТАСС. Также он негативно высказывался о таланте актрисы Александры Бортич.
«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», — поделился актер.
По мнению Ярмольника, лучше бы сибиряку подумать о завершении своей карьеры, если есть такое мнение о «великих актёрах». Отметим, что многие фанаты Кологривого теперь начали его хейтить и «разбирать на мемы» его нетипичные высказывания.