Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком

По мнению Ярмольника, лучше бы сибиряку подумать о завершении своей карьеры, если есть такое мнение о «великих актёрах». Отметим, что многие фанаты Кологривого теперь начали его хейтить и «разбирать на мемы» его нетипичные высказывания.