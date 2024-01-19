atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В некоторых домах новосибирцев холодно

Мэрия просят ограничить использование обогревателей после аварии в Новосибирске

19 января 2024, 07:06
Фото: Midjourney
В некоторых домах новосибирцев холодно
Три коммунальные аварии на левом берегу Новосибирска: мэрия просит не использовать обогреватели в домах.

Жильцам домов со старой электропроводкой рекомендуют ограничить использование отопительных приборов и связаться со специалистами своих управляющих компаний для восстановления проводки. Тем, кто проживает в аварийных жилых домах, могут предложить временное проживание в общежитиях из запасного фонда.

После коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска открылись два места, где можно согреться. Они находятся в школе №48 на улице Титова, 202, и в школе №187 на улице Ударная, 21. В этих точках люди могут не только согреться, но и выпить чашку чая с бутербродами и печеньем.

Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить по следующим номерам: 228-83-46, 228-83-50, сообщается в администрации Ленинского района.

Напомним, что 17 января произошли две и последующая третья коммунальная авария, из-за которых жители левого берега остались без тепла. В настоящее время проводится восстановление теплоснабжения.

Митинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января14 человек ошпарило кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Авария#Отопление#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
Подпишитесь
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
Вчера, 17:01
Карта. Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей
16 января, 13:21
Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла
Вчера, 01:44
Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших
Вчера, 06:31
«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги
Вчера, 12:59
Святая вода на Крещение — где набрать в Новосибирске
Вчера, 03:46