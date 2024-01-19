Мэрия просят ограничить использование обогревателей после аварии в Новосибирске

После коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска открылись два места, где можно согреться. Они находятся в школе №48 на улице Титова, 202, и в школе №187 на улице Ударная, 21. В этих точках люди могут не только согреться, но и выпить чашку чая с бутербродами и печеньем.