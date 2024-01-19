Мэрия просят ограничить использование обогревателей после аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Жильцам домов со старой электропроводкой рекомендуют ограничить использование отопительных приборов и связаться со специалистами своих управляющих компаний для восстановления проводки. Тем, кто проживает в аварийных жилых домах, могут предложить временное проживание в общежитиях из запасного фонда.
После коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска открылись два места, где можно согреться. Они находятся в школе №48 на улице Титова, 202, и в школе №187 на улице Ударная, 21. В этих точках люди могут не только согреться, но и выпить чашку чая с бутербродами и печеньем.
Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить по следующим номерам: 228-83-46, 228-83-50, сообщается в администрации Ленинского района.
Напомним, что 17 января произошли две и последующая третья коммунальная авария, из-за которых жители левого берега остались без тепла. В настоящее время проводится восстановление теплоснабжения.