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Несколько авария произошло в январе

Митинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске

19 января 2024, 05:21
Фото: atas.info
Несколько авария произошло в январе
В Новосибирске запретили проведение митинга после серьезных коммунальных аварий. Жители левобережья уже более недели живут без полноценного отопления.

Активисты планировали организовать митинг в Новосибирске 20 января, чтобы привлечь внимание к проблемам в коммунальной сфере. Они подали заявку на проведение митинга ещё 14 января. Местом проведения выбрали гайд-парк, где не требуется согласование со стороны мэрии.

Однако администрация города отказала активистам, объяснив это тем, что митинг может создать угрозу правам человека и общественной безопасности. Решение было подписано вице-мэром Новосибирска Геннадием Захаровым.

Организаторы митинга считают отказ незаконным и подали повторную заявку через электронный портал мэрии о проведении митинга 27 января возле театра «Глобус». Если на этот раз также будет отказ, они намерены обратиться в суд.

Напомним, что 11 января произошла первая коммунальная авария, из-за которой было отключено отопление в домах Ленинского и Кировского районов. Вторая авария произошла 17 января, третья 18. Из-за этого в десятках домах нет тепла.

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