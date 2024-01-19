Митинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Активисты планировали организовать митинг в Новосибирске 20 января, чтобы привлечь внимание к проблемам в коммунальной сфере. Они подали заявку на проведение митинга ещё 14 января. Местом проведения выбрали гайд-парк, где не требуется согласование со стороны мэрии.
Однако администрация города отказала активистам, объяснив это тем, что митинг может создать угрозу правам человека и общественной безопасности. Решение было подписано вице-мэром Новосибирска Геннадием Захаровым.
Организаторы митинга считают отказ незаконным и подали повторную заявку через электронный портал мэрии о проведении митинга 27 января возле театра «Глобус». Если на этот раз также будет отказ, они намерены обратиться в суд.
Напомним, что 11 января произошла первая коммунальная авария, из-за которой было отключено отопление в домах Ленинского и Кировского районов. Вторая авария произошла 17 января, третья 18. Из-за этого в десятках домах нет тепла.