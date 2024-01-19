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Бойцы на награждении

Мобилизованный новосибирец с позывным «Крик» уничтожил взвод наемников в зоне СВО

19 января 2024, 03:11
Фото: газета «Трудовая жизнь»
Бойцы на награждении
Военнослужащий из Куйбышева Новосибирской области получил награду за храбрость и мужество во время СВО. Он был удостоен медали Суворова — высшей военной наградой, наравне с героическим званием Героя России и героической звездой Героя Советского Союза.

Чтобы получить медаль Суворова, нужно продемонстрировать высокое мастерство и смелость в бою. В зоне СВО мобилизованный с позывным «Крик» проявил все эти качества.

Вместе со своими товарищами, он миной уничтожил взвод наемников. Об этом газете «Трудовая жизнь» рассказала его жена, которая также записала на видео момент награждения бойцов.

Церемония награждения проходила во время новогодних каникул, когда жена приехала к своему мужу. Это не первая награда для бойца. Ранее он был удостоен медали Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть».

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