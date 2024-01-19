Новосибирский арбитраж отказал акционерам «Бердчанки " в 4-хмиллионном иске

Как сообщает precedent. tv, акционеры Эдуард Бабкин и Константин Кондрашков попытались взыскать 4,8 миллиона рублей с Глеба Поповцева, являвшегося гендиректором Бердской швейной фабрики до марта 2020 года. Отказ в удовлетворении иска может быть связан с возобновлением дела о банкротстве предприятия.