Новосибирский арбитраж отказал акционерам «Бердчанки " в 4-хмиллионном иске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как сообщает precedent. tv, акционеры Эдуард Бабкин и Константин Кондрашков попытались взыскать 4,8 миллиона рублей с Глеба Поповцева, являвшегося гендиректором Бердской швейной фабрики до марта 2020 года. Отказ в удовлетворении иска может быть связан с возобновлением дела о банкротстве предприятия.
До этого акционеры пытались взыскать с Глеба Поповцева убытки в размере 4,7 миллиона рублей за долги по арендным платежам. Однако рассмотрение иска было прервано из-за приостановления дела о банкротстве.
Напомним, что в Барнауле начнется судебный процесс по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Кузьменок.