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Новосибирский арбитраж отказал акционерам «Бердчанки " в 4-хмиллионном иске

19 января 2024, 06:56

Арбитражный суд НСО отказал в удовлетворении иска акционерам швейной фабрики

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска к бывшему депутату Законодательного собрания Глебу Поповцеву. Сумма претензии составляла почти 5 миллионов рублей.

Как сообщает precedent. tv, акционеры Эдуард Бабкин и Константин Кондрашков попытались взыскать 4,8 миллиона рублей с Глеба Поповцева, являвшегося гендиректором Бердской швейной фабрики до марта 2020 года. Отказ в удовлетворении иска может быть связан с возобновлением дела о банкротстве предприятия.

До этого акционеры пытались взыскать с Глеба Поповцева убытки в размере 4,7 миллиона рублей за долги по арендным платежам. Однако рассмотрение иска было прервано из-за приостановления дела о банкротстве.

Напомним, что в Барнауле начнется судебный процесс по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Кузьменок.

Бывшего зампрокурора НСО Кузьменок начнут судить в Барнауле
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#Происшествия#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Бердск#Иск#Александр Ляхов
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