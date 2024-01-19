Новосибирский священник заявил, что купание в проруби не имеет отношения к Крещению

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Священник Вознесенского кафедрального собора, протоиерей Димитрий Сальников в разговоре с Atas.info заявил: эта традиция не имеет никакого отношения к православной культуре.
Это никак не связано с христианским вероучением. Никаких окунаний в прорубь церковным уставом не предусмотрено. Хотя, с другой стороны, и запретов на купание за пределами храма нет. Мы всегда подчеркиваем, что если люди хотят — нужно это делать в специально организованных местах.
Священник напомнил, что важно понимать, для чего человек это делает.
Когда людьми движет любовь ко Христу, желание быть рядом с ним, руководствуясь его заповедями — тогда это во благо. Но так как мотивация у людей совершенно разная — это гораздо хуже, — говорит отец Дмитрий.
Представитель Новосибирской епархии предостерег от рисков, которые сопровождают экстремальное купание. Далеко не всем полезно окунание в холодную воду по медицинским показаниям. Также священник вспомнил о женщине, которая утонула в 2022 году в Ленинградской области на глазах у мужа и детей. Ее унесло сильным течением.
Отец Дмитрий видит в народных купаниях в проруби желание испытать острые ощущения.
В этом есть стремление преодоления себя, получить необычный опыт, испытать ощущения, который в обычно жизни недоступны. Но эти ощущения к духовной жизни не имеют никакого отношения.
Протоиерей призвал не подменять понятия и не путать погружение в ледяную воду со стремлением быть ближе к Богу.
В 2024 году на территории Новосибирска действуют шесть официальных купелей: в районе микрорайона Затон, на водохранилище в районе пляжа «Бумеранг», у ЖК «Венеция» и «Европейский берег», на озерах Спартак и Жемчужина Сибири.
За нелегальные купели в Новосибирске обещают штрафовать.