Новосибирский священник заявил, что купание в проруби не имеет отношения к Крещению

Представитель Новосибирской епархии предостерег от рисков, которые сопровождают экстремальное купание. Далеко не всем полезно окунание в холодную воду по медицинским показаниям. Также священник вспомнил о женщине, которая утонула в 2022 году в Ленинградской области на глазах у мужа и детей. Ее унесло сильным течением.