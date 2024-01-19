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Новосибирский священник: купание в проруби не имеет отношения к Крещению

Новосибирский священник заявил, что купание в проруби не имеет отношения к Крещению

19 января 2024, 08:55
Фото: atas.info

Новосибирский священник: купание в проруби не имеет отношения к Крещению

19 января православные христиане в Новосибирске отмечают Крещение Господне. По уже сложившейся традиции главной народной забавой в этот день становится окунание в ледяную купель.

Священник Вознесенского кафедрального собора, протоиерей Димитрий Сальников в разговоре с Atas.info заявил: эта традиция не имеет никакого отношения к православной культуре.

Это никак не связано с христианским вероучением. Никаких окунаний в прорубь церковным уставом не предусмотрено. Хотя, с другой стороны, и запретов на купание за пределами храма нет. Мы всегда подчеркиваем, что если люди хотят — нужно это делать в специально организованных местах.

Священник напомнил, что важно понимать, для чего человек это делает.

Когда людьми движет любовь ко Христу, желание быть рядом с ним, руководствуясь его заповедями — тогда это во благо. Но так как мотивация у людей совершенно разная — это гораздо хуже, — говорит отец Дмитрий.

Представитель Новосибирской епархии предостерег от рисков, которые сопровождают экстремальное купание. Далеко не всем полезно окунание в холодную воду по медицинским показаниям. Также священник вспомнил о женщине, которая утонула в 2022 году в Ленинградской области на глазах у мужа и детей. Ее унесло сильным течением.

Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей
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Отец Дмитрий видит в народных купаниях в проруби желание испытать острые ощущения.

В этом есть стремление преодоления себя, получить необычный опыт, испытать ощущения, который в обычно жизни недоступны. Но эти ощущения к духовной жизни не имеют никакого отношения.

Протоиерей призвал не подменять понятия и не путать погружение в ледяную воду со стремлением быть ближе к Богу.

В 2024 году на территории Новосибирска действуют шесть официальных купелей: в районе микрорайона Затон, на водохранилище в районе пляжа «Бумеранг», у ЖК «Венеция» и «Европейский берег», на озерах Спартак и Жемчужина Сибири.

За нелегальные купели в Новосибирске обещают штрафовать.

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