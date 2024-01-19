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Верховный суд приравнял использующих феминитивы к ЛГБТ*

Новосибирцам могут запретить «авторок»: ВС РФ приравнял их к ЛГБТ*

19 января 2024, 11:52
Фото: 1MI
Верховный суд приравнял использующих феминитивы к ЛГБТ*

Верховный суд приравнял использующих феминитивы новосибирцев к ЛГБТ*

Новосибирцам теперь следует быть осторожнее в использовании феминитивов в публичном пространстве. Верховный суд России фактически приравнял лиц, употребляющих слова «авторка» и «психологиня» к сторонникам движения ЛГБТ*.

Как сообщает издание «Свободные новости» со ссылкой на копию юридического документа и представителей правозащитного проекта «Первый отдел», на жительницу Саратовской области составили административный протокол за фото радужного флага, размещенное в социальной сети Instagram**. Решение суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским, состоящее из девятнадцати страниц, стало частью процесса и было направлено адвокату обвиняемой.

В документе говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ*» является «частью политики по ограничению рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Движение существует в России с 1984 года и имеет сторонников в шестидесяти регионах страны.

«Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения», — говорится в документе.
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Также в документе перечислены «определенные нравы, обычаи и традиции» сторонников движения. Среди них — «специфический язык», особенностью которого является использование феминитивов вроде «авторки», «директорки» и «психологини».

При этом пока непонятно, запретят ли использование феминитивов в России официально или же документ является юридической инструкцией. В случае законодательного запрета любителям феминитивов грозят санкции.

Напомним, что в Новосибирске лизание мужчинами мороженого сочли пропагандой ЛГБТ*

*Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

**принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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