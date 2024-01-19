Новосибирцам могут запретить «авторок»: ВС РФ приравнял их к ЛГБТ*

Как сообщает издание «Свободные новости» со ссылкой на копию юридического документа и представителей правозащитного проекта «Первый отдел», на жительницу Саратовской области составили административный протокол за фото радужного флага, размещенное в социальной сети Instagram**. Решение суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским, состоящее из девятнадцати страниц, стало частью процесса и было направлено адвокату обвиняемой.