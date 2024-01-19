Новосибирцам могут запретить «авторок»: ВС РФ приравнял их к ЛГБТ*

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как сообщает издание «Свободные новости» со ссылкой на копию юридического документа и представителей правозащитного проекта «Первый отдел», на жительницу Саратовской области составили административный протокол за фото радужного флага, размещенное в социальной сети Instagram**. Решение суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским, состоящее из девятнадцати страниц, стало частью процесса и было направлено адвокату обвиняемой.
В документе говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ*» является «частью политики по ограничению рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Движение существует в России с 1984 года и имеет сторонников в шестидесяти регионах страны.
«Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения», — говорится в документе.
Также в документе перечислены «определенные нравы, обычаи и традиции» сторонников движения. Среди них — «специфический язык», особенностью которого является использование феминитивов вроде «авторки», «директорки» и «психологини».
При этом пока непонятно, запретят ли использование феминитивов в России официально или же документ является юридической инструкцией. В случае законодательного запрета любителям феминитивов грозят санкции.
Напомним, что в Новосибирске лизание мужчинами мороженого сочли пропагандой ЛГБТ*
*Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.
**принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.