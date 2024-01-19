Новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана»

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Реклама этой пирамиды распространяется через социальные сети и электронную почту. Мошенники предлагают новосибирцам внести небольшой взнос в размере около 10 долларов в криптовалюте. Взамен участник получает токены — собственную криптовалюту мошенников. Организаторы заверяют, что стоимость токенов постоянно растет, их можно продать и заработать большие деньги. Однако, чтобы заработать еще больше, необходимо привлекать новых участников в команду.
Сотрудники Сибирского ГУ Центрального банка РФ подчеркивают, что эта лжепрограмма не имеет никакого отношения к реальному сериалу. Кроме того, организаторы исчезнут, как только получат достаточное количество взносов.
Сейчас финансовый проект «Слово пацана» включен в список подозрительных организаций, которые могут быть связаны с пирамидами.