Новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана»

Реклама этой пирамиды распространяется через социальные сети и электронную почту. Мошенники предлагают новосибирцам внести небольшой взнос в размере около 10 долларов в криптовалюте. Взамен участник получает токены — собственную криптовалюту мошенников. Организаторы заверяют, что стоимость токенов постоянно растет, их можно продать и заработать большие деньги. Однако, чтобы заработать еще больше, необходимо привлекать новых участников в команду.