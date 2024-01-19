Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения

К 14:00 19 января в ледяную воду здесь окунулись 257 человек, сообщает МАСС. Это самый низкий показатель из всех шести городских площадок. Всего на тот момент в воду вошел 3301 человек (да, такая точность). Происшествий не зафиксировано.



Многие воспринимают погружение в прорубь как элемент экстрима или закаливание. Далеко не все благостно входят в воду — от острых ощущения эмоции зашкаливают.