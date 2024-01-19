Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
К 14:00 19 января в ледяную воду здесь окунулись 257 человек, сообщает МАСС. Это самый низкий показатель из всех шести городских площадок. Всего на тот момент в воду вошел 3301 человек (да, такая точность). Происшествий не зафиксировано.
Многие воспринимают погружение в прорубь как элемент экстрима или закаливание. Далеко не все благостно входят в воду — от острых ощущения эмоции зашкаливают.
Не все рискуют погружаться в прорубь, кто-то только обтирает водой лицо.
Среди желающих окунуться — как мужчины, так и женщины всех возрастов. Но представителей сильного пола всё-таки больше.
Кто-то решает утеплиться и оставляют на голове шапку. Медики советуют не задерживаться в ледяной воде, максимум проводить на холоде одну минуту.
Площадки оборудованы раздевалками, купальщиков согревают чаем. На местах дежурят медики и спасатели.
Для многих этот ритуал — проявление силы духа и проверка себя на прочность. Кто-то погружается за компанию, кто-то считает, что так он смоет свои грехи (или очистит карму). Новосибирский священник заявил, что подобные купания не имеют никакого отношения к православной культуре.
Желающие искупаться в ледяной воде еще могут успеть это сделать. Адреса организованных площадок мы публиковали ранее.