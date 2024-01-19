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Updated Сегодня, 11:14

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне

Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения

19 января 2024, 10:42
Фото: Иван Колодеев / atas.info
19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне

Фоторепортаж с Крещения в Новосибирске — как горожане окунаются в прорубь

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. Для многих горожан обязательным атрибутом в этот день стало погружение в ледяную купель. Фотокорреспондент Atas.info побывал на одной из шести официальных площадок — у ХК «Европейский берег».

К 14:00 19 января в ледяную воду здесь окунулись 257 человек, сообщает МАСС. Это самый низкий показатель из всех шести городских площадок. Всего на тот момент в воду вошел 3301 человек (да, такая точность). Происшествий не зафиксировано.

Многие воспринимают погружение в прорубь как элемент экстрима или закаливание. Далеко не все благостно входят в воду — от острых ощущения эмоции зашкаливают.

Фото: Иван Колодеев / atas.info

Не все рискуют погружаться в прорубь, кто-то только обтирает водой лицо.

Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Среди желающих окунуться — как мужчины, так и женщины всех возрастов. Но представителей сильного пола всё-таки больше.

Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Кто-то решает утеплиться и оставляют на голове шапку. Медики советуют не задерживаться в ледяной воде, максимум проводить на холоде одну минуту.

Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года

Площадки оборудованы раздевалками, купальщиков согревают чаем. На местах дежурят медики и спасатели.

Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Для многих этот ритуал — проявление силы духа и проверка себя на прочность. Кто-то погружается за компанию, кто-то считает, что так он смоет свои грехи (или очистит карму). Новосибирский священник заявил, что подобные купания не имеют никакого отношения к православной культуре.

Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 годаКрещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Крещение в Новосибирске 19 января 2024 года
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Желающие искупаться в ледяной воде еще могут успеть это сделать. Адреса организованных площадок мы публиковали ранее.

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#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Крещение#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Прорубь#Европейский берег#Алёна Рогонова
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