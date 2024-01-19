«Поняли только по дыму»: ученик гимназии №10 в Новосибирске пожаловался на эвакуацию

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Ученик десятого класса отправил письмо изданию precedent.tv. Как рассказал молодой человек, эвакуация была проведена крайне некачественно.
«Дым распространялся по первому этажу в 11.32, сигнализация сработала в 11.38. За шесть минут администрация не смогла включить тревогу. А если бы эти шесть минут стали смертельными?», — пожаловался старшеклассник.
Как сообщил гимназист, учителя якобы спокойно снимали все происходящее на телефон и не искали детей. Потом они закрыли свои кабинеты на замок. В итоге все ученики бежали сами, а многие из них узнали о пожаре случайно. «Поняли только по дыму», — написал десятиклассник.
Напомним, что новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в подвале гимназии.