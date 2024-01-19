«Поняли только по дыму»: ученик гимназии №10 в Новосибирске пожаловался на эвакуацию

Как сообщил гимназист, учителя якобы спокойно снимали все происходящее на телефон и не искали детей. Потом они закрыли свои кабинеты на замок. В итоге все ученики бежали сами, а многие из них узнали о пожаре случайно. «Поняли только по дыму», — написал десятиклассник.