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При пожаре дети не пострадали

«Поняли только по дыму»: ученик гимназии №10 в Новосибирске пожаловался на эвакуацию

19 января 2024, 12:28
Фото: precedent.tv
При пожаре дети не пострадали

Ученик новосибирской гимназии №10 раскритиковал эвакуацию детей при пожаре

18 января в Новосибирске произошел пожар в гимназии №10. Никто из учителей и учеников не пострадал. Тем не менее, один из гимназистов раскритиковал плохую, на его взгляд, эвакуацию.

Ученик десятого класса отправил письмо изданию precedent.tv. Как рассказал молодой человек, эвакуация была проведена крайне некачественно.

«Дым распространялся по первому этажу в 11.32, сигнализация сработала в 11.38. За шесть минут администрация не смогла включить тревогу. А если бы эти шесть минут стали смертельными?», — пожаловался старшеклассник.
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Как сообщил гимназист, учителя якобы спокойно снимали все происходящее на телефон и не искали детей. Потом они закрыли свои кабинеты на замок. В итоге все ученики бежали сами, а многие из них узнали о пожаре случайно. «Поняли только по дыму», — написал десятиклассник.

Напомним, что новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в подвале гимназии.

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