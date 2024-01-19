Продажи новостроек в Новосибирской области выросли почти на 350%

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
Сравнивая эти цифры с данными за 2022 год, можно заметить рост продаж в новостройках на 346% по количеству купленных квартир и на 322% по сумме продаж. Стоимость квадратного метра также увеличилась на 12,8% за год, составляя теперь 124,3 тыс. рублей.
Что касается жилищного кредитования, 56% всех выданных ипотечных кредитов направляются на покупку новых квартир, а 44% — на вторичный рынок.
На данный момент в Новосибирской области продолжается строительство жилой недвижимости площадью 2,3 млн квадратных метров, из которых 1,4 млн приходится на Новосибирск.