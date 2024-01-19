Продажи новостроек в Новосибирской области выросли почти на 350%

Сравнивая эти цифры с данными за 2022 год, можно заметить рост продаж в новостройках на 346% по количеству купленных квартир и на 322% по сумме продаж. Стоимость квадратного метра также увеличилась на 12,8% за год, составляя теперь 124,3 тыс. рублей.