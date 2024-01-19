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Продажи выросли

Продажи новостроек в Новосибирской области выросли почти на 350%

19 января 2024, 02:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Продажи выросли
В декабре прошлого года в Новосибирске и области было продано 2323 квартиры на сумму 13,2 млрд рублей. Эти данные были представлены бизнес-сообществом One Company, совместно с Наш.дом.рф, Росреестром, Центральным банком России и Новосибирскстатом.

Сравнивая эти цифры с данными за 2022 год, можно заметить рост продаж в новостройках на 346% по количеству купленных квартир и на 322% по сумме продаж. Стоимость квадратного метра также увеличилась на 12,8% за год, составляя теперь 124,3 тыс. рублей.

Что касается жилищного кредитования, 56% всех выданных ипотечных кредитов направляются на покупку новых квартир, а 44% — на вторичный рынок.

На данный момент в Новосибирской области продолжается строительство жилой недвижимости площадью 2,3 млн квадратных метров, из которых 1,4 млн приходится на Новосибирск.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Эмилия Губарева#Квартиры
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