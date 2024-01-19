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Театр начнут реконструировать в следующем году

Реконструкцию театра «Старый дом» перенесли в Новосибирске на 2025 год

19 января 2024, 08:41
Фото: old-house.ru
Театр начнут реконструировать в следующем году
В Новосибирске перенесли реконструкцию театра «Старый дом»: работы планируется провести в 2025 году.

В Новосибирске не предоставили федеральное финансирование на реконструкцию театра «Старый дом». Работы перенесли на 2025 год.

Этот театр является самым старым в Новосибирске. Реконструкцию хотят провести в два этапа. Об этом сообщает ТАСС. По проекту, предусмотрено строительство нового здания и модернизация уже существующего. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей.

Напомним, что театр находится в кирпичном здании, которое является одной из 12 школ, построенных в 1910-х годах по проекту архитектора Андрея Крячкова.

На реставрацию легендарного театра «Старый дом» в Новосибирске уйдет свыше миллиарда
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#Культура#Новосибирск#Театр#Реконструкция#Эмилия Губарева#Финансирование#Старый дом
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