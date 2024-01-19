Реконструкцию театра «Старый дом» перенесли в Новосибирске на 2025 год

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В Новосибирске не предоставили федеральное финансирование на реконструкцию театра «Старый дом». Работы перенесли на 2025 год.
Этот театр является самым старым в Новосибирске. Реконструкцию хотят провести в два этапа. Об этом сообщает ТАСС. По проекту, предусмотрено строительство нового здания и модернизация уже существующего. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей.
Напомним, что театр находится в кирпичном здании, которое является одной из 12 школ, построенных в 1910-х годах по проекту архитектора Андрея Крячкова.