Реконструкцию театра «Старый дом» перенесли в Новосибирске на 2025 год

Этот театр является самым старым в Новосибирске. Реконструкцию хотят провести в два этапа. Об этом сообщает ТАСС. По проекту, предусмотрено строительство нового здания и модернизация уже существующего. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей.