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В январе в Новосибирске произошла серия громких коммунальных аварий

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии

19 января 2024, 07:30
Фото: Артем Васильев / atas.info
В январе в Новосибирске произошла серия громких коммунальных аварий

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии

19 января при заполнении системы на улице Петропавловской обнаружен новый дефект трубопровода. СГК продолжает устранять прорыв.

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за усугубившихся проблем с теплоснабжением. Об этом 19 января в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб возглавляет заместитель губернатора Сергей Семка.

«К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе», — написал Травников.

СГК продолжает устранять прорыва трубопровода.

Прорыв устраняют до сих порПрорыв устраняют до сих пор
Прорыв устраняют до сих пор
Фото: Артем Васильев / atas.info

Вечером 17 января на левом берегу Новосибирска на Петропавловской улице произошла масштабная коммунальная авария. Сначала сообщали о пяти пострадавших, но позже стало известно, что ожоги получили 14 человек.

Изначально СГК планировали завершить работы к 14:00 18 января.

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#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#Алёна Рогонова
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