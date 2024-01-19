Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:36
В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за усугубившихся проблем с теплоснабжением. Об этом 19 января в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб возглавляет заместитель губернатора Сергей Семка.
«К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе», — написал Травников.
СГК продолжает устранять прорыва трубопровода.
Вечером 17 января на левом берегу Новосибирска на Петропавловской улице произошла масштабная коммунальная авария. Сначала сообщали о пяти пострадавших, но позже стало известно, что ожоги получили 14 человек.
Изначально СГК планировали завершить работы к 14:00 18 января.