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Самолет сел в Толмачево

Самолет «Победы» из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске

19 января 2024, 02:23
Фото: atas.info
Самолет сел в Толмачево
Самолет «Победы», летевший из Москвы в Кемерово, аварийно приземлился в Новосибирске из-за технической неисправности.

В пятницу, 19 января, в аэропорту Толмачево в Новосибирске произошла аварийная посадка самолета компании «Победа». Он летел из Москвы в Кемерово.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность во время полета.

Авиалайнер был выведен из эксплуатации, а транспортная прокуратура проводит проверку произошедшего инцидента. Все 179 пассажиров данного рейса ожидают вылет на другом самолете в Кемерово.

Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов
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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Эмилия Губарева#Пассажиры
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