Самолет «Победы» из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:26
В пятницу, 19 января, в аэропорту Толмачево в Новосибирске произошла аварийная посадка самолета компании «Победа». Он летел из Москвы в Кемерово.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность во время полета.
Авиалайнер был выведен из эксплуатации, а транспортная прокуратура проводит проверку произошедшего инцидента. Все 179 пассажиров данного рейса ожидают вылет на другом самолете в Кемерово.