Самые угоняемые марки автомобилей в Новосибирске назвали страховщики

Согласно информации «Ренессанс страхование», в 2023 году количество угонов автомобилей уменьшилось в два раза. Особенно значительное снижение было замечено в июле месяце. Данные МВД также подтверждают снижение числа угонов на 22,9%. Злоумышленники стали меньше покушаться на чужие машины начиная с 2021 года.