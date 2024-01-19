Самые угоняемые марки автомобилей в Новосибирске назвали страховщики

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:42
Согласно информации «Ренессанс страхование», в 2023 году количество угонов автомобилей уменьшилось в два раза. Особенно значительное снижение было замечено в июле месяце. Данные МВД также подтверждают снижение числа угонов на 22,9%. Злоумышленники стали меньше покушаться на чужие машины начиная с 2021 года.
Самыми частыми жертвами действий угонщиков стали владельцы автомобилей Hyundai. Немного реже пострадали хозяева машин Kia и Mercedes-Benz. Угонщики выбирали почти новые автомобили с небольшим пробегом, которые затем перепродавали целиком или по запчастям.
Самыми «популярными» городами для автоугонов оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти и Новосибирск.