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Какие машины больше угоняли

Самые угоняемые марки автомобилей в Новосибирске назвали страховщики

19 января 2024, 02:40
Фото: atas.info
Какие машины больше угоняли
Страховщики предоставили данные о самых часто угоняемых марках автомобилей в 2023 году в Новосибирске. Наибольшее количество случаев автоугонов приходится на Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.

Согласно информации «Ренессанс страхование», в 2023 году количество угонов автомобилей уменьшилось в два раза. Особенно значительное снижение было замечено в июле месяце. Данные МВД также подтверждают снижение числа угонов на 22,9%. Злоумышленники стали меньше покушаться на чужие машины начиная с 2021 года.

Самыми частыми жертвами действий угонщиков стали владельцы автомобилей Hyundai. Немного реже пострадали хозяева машин Kia и Mercedes-Benz. Угонщики выбирали почти новые автомобили с небольшим пробегом, которые затем перепродавали целиком или по запчастям.

Самыми «популярными» городами для автоугонов оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти и Новосибирск.

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#Транспорт#Криминал#Новосибирск#Автоугон#Эмилия Губарева#МВД#Преступность
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