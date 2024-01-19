Тает лёд. Как сибирячки окунаются в купели на Крещение — фото

Фоторепортаж: новосибирцы погружаются в купель в Новосибирске на Крещение

19 января в Новосибирске работают шесть официальных площадок с оборудованными купелями для погружения в воду. Фотокорреспондент Atas.info побывал на одной из шести официальных площадок — у ХК «Европейский берег».