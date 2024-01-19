Тает лёд. Как сибирячки окунаются в купели на Крещение — фото

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Большинство адептов экстремального купания отмечено среди мужчин. Это соответствует общей тенденции склонности к риску по гендерному признаку. Однако стремление получить новые ощущения или почувствовать причастность к чему-то великому не чужда и женщинам. Это доказывают фотографии, сделанные возле купели.
Девушки стараются сдерживать эмоции и входить в воду как можно более грациозно в такой не самой простой ситуации.
Женщины старшего поколения склонны подходить к процессу более вдумчиво и сосредоточенно.
Желающие искупаться в ледяной воде еще могут успеть это сделать. Адреса организованных площадок мы публиковали ранее.