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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Крещение 19 января 2024 года в Новосибирске

Тает лёд. Как сибирячки окунаются в купели на Крещение — фото

19 января 2024, 11:06
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Крещение 19 января 2024 года в Новосибирске

Фоторепортаж: новосибирцы погружаются в купель в Новосибирске на Крещение

19 января в Новосибирске работают шесть официальных площадок с оборудованными купелями для погружения в воду. Фотокорреспондент Atas.info побывал на одной из шести официальных площадок — у ХК «Европейский берег».

Большинство адептов экстремального купания отмечено среди мужчин. Это соответствует общей тенденции склонности к риску по гендерному признаку. Однако стремление получить новые ощущения или почувствовать причастность к чему-то великому не чужда и женщинам. Это доказывают фотографии, сделанные возле купели.

Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Девушки стараются сдерживать эмоции и входить в воду как можно более грациозно в такой не самой простой ситуации.

Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Фото: иван колодеев / atas.info

Женщины старшего поколения склонны подходить к процессу более вдумчиво и сосредоточенно.

Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в НовосибирскеКрещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Крещение 19 января 2024 года в Новосибирске
Фото: иван колодеев / atas.info
Новосибирцы погружаются в ледяные купели на Крещение — горячие фото
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Желающие искупаться в ледяной воде еще могут успеть это сделать. Адреса организованных площадок мы публиковали ранее.

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#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Девушки#Крещение#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Прорубь#Европейский берег#Алёна Рогонова
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