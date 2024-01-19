atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Дом отключили от электричества

Трехэтажный дом загорелся на левом берегу Новосибирска — эвакуировали 57 человек

19 января 2024, 01:28
Фото: ГУ МЧС по НСО
Дом отключили от электричества

Трехэтажный дом загорелся на левом берегу Новосибирска

57 человек были эвакуированы из трехэтажного многоквартирного дома на левом берегу Новосибирска, который загорелся из-за проводки. Подробности сообщили в ГУ МЧС.

Вечером 18 января на левом берегу Новосибирска случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. По данным МЧС, из здания были эвакуированы 57 человек, включая четырех детей.

По оперативной информации, возгорание произошло во втором подъезде дома на улице Костычева из-за проблем с проводкой. Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, отрывая фасад (сайдинг) и крышу дома с помощью бензорезов и автолестницы, чтобы локализовать очаги горения.

Дом был временно отключен от электроэнергии. На место происшествия приезжал автобус с системой обогрева. В устранении ЧП также помогали сотрудники МАСС.

Установлена личность погибшего во время пожара в новосибирской гимназии №10
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавшихПожар в гимназии №10 в Новосибирске — ученики бегут в паникеДва ребенка и женщина погибли при пожаре в Новосибирской области
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Дом#Электричество#Эмилия Губарева#Эвакуация#Левый берег
Подпишитесь
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
Вчера, 17:01
Карта. Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей
16 января, 13:21
Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла
Вчера, 01:44
Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших
Вчера, 06:31
«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги
Вчера, 12:59
Святая вода на Крещение — где набрать в Новосибирске
Вчера, 03:46