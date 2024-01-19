Трехэтажный дом загорелся на левом берегу Новосибирска — эвакуировали 57 человек

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Вечером 18 января на левом берегу Новосибирска случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. По данным МЧС, из здания были эвакуированы 57 человек, включая четырех детей.
По оперативной информации, возгорание произошло во втором подъезде дома на улице Костычева из-за проблем с проводкой. Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, отрывая фасад (сайдинг) и крышу дома с помощью бензорезов и автолестницы, чтобы локализовать очаги горения.
Дом был временно отключен от электроэнергии. На место происшествия приезжал автобус с системой обогрева. В устранении ЧП также помогали сотрудники МАСС.