Трехэтажный дом загорелся на левом берегу Новосибирска — эвакуировали 57 человек

По оперативной информации, возгорание произошло во втором подъезде дома на улице Костычева из-за проблем с проводкой. Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, отрывая фасад (сайдинг) и крышу дома с помощью бензорезов и автолестницы, чтобы локализовать очаги горения.