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Труп нашли в сгоревшей квартире в Новосибирске

В многоэтажке в Новосибирске произошел пожар — в квартире нашли трехдневный труп

19 января 2024, 07:18
Фото: «АСТ-54» / 1MI

Труп нашли в сгоревшей квартире в Новосибирске

Днем 19 января в Дзержинском районе Новосибирска в доме на улице Кошурникова, 57 произошел пожар. После тушения возгорания в квартире обнаружили труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Днем 19 января в Дзержинском районе Новосибирска в доме на улице Кошурникова, 57 произошел пожар. После тушения возгорания в квартире обнаружили труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огонь охватил балконы на 4 и 5 этажах, а также жилые помещения.

До прибытия спасателей здание покинули восемь человек, они не пострадали. К ликвидации возгорания привлекли 19 человек и семь единиц техники.

При проверке помещений в одной из квартир спасатели обнаружили тело мужчины с трупными пятнами. По предварительным данным, мужчина скончался три дня назад. Смерть наступила не в результате пожара, подчеркнули в пресс-службе МЧС.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Труп#Алёна Рогонова
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