В многоэтажке в Новосибирске произошел пожар — в квартире нашли трехдневный труп

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Днем 19 января в Дзержинском районе Новосибирска в доме на улице Кошурникова, 57 произошел пожар. После тушения возгорания в квартире обнаружили труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Огонь охватил балконы на 4 и 5 этажах, а также жилые помещения.
До прибытия спасателей здание покинули восемь человек, они не пострадали. К ликвидации возгорания привлекли 19 человек и семь единиц техники.
При проверке помещений в одной из квартир спасатели обнаружили тело мужчины с трупными пятнами. По предварительным данным, мужчина скончался три дня назад. Смерть наступила не в результате пожара, подчеркнули в пресс-службе МЧС.