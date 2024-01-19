atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Новосибирске нашли пропавших мать и сына, приехавших из Австрии

В Новосибирске нашли пропавших мальчика и мать, приехавших из Австрии

19 января 2024, 05:23

В Новосибирске нашли пропавших мать и сына, приехавших из Австрии

В Новосибирске судебные приставы нашли 39-летнюю мать и ее 6-летнего сына, которых объявил в розыск отец мальчика.

Женщину с сыном обнаружили в одном из районов города. Об этом 19 января сообщает «КП-Новосибирск». Корреспонденты изучили страницу женщины в соцсети и выяснили, что она посещала ее год назад, когда еще была в Австрии. В профиле размещены только ее фото.

Новосибирские родственники женщины сообщили изданию, что не общаются с ней.

Источник «КП-Новосибирск» рассказал, что женщина вывезла сына втайне от отца ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец не исключает, что женщина могла убежать от домашнего насилия.

— Вспомните, сколько историй было, когда женщины бежали от мужей-тиранов в Россию. Они спасали свою жизнь и жизнь ребенка, потому что супруг их бил. <.,> И нужно, чтобы российские власти крайне внимательно отнеслись к этой ситуации. Мама мальчика — россиянка, и ребенок имеет прямое отношение к нашей стране. И им сейчас нужна помощь, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Волынец.

Найденная россиянка обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.

— Действительно, мы получили обращение от нее, оказали всю возможную помощь, — коротко прокомментировала Надежда Болтенко.
Читайте также:
Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена БолтенкоКонфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена БолтенкоБолтенко обещала оказать помощь семье погибшей на самокате девочки в Новосибирске
#Общество#Новосибирская область#Поиск#Омбудсмен#Общественники#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
Вчера, 17:01
Карта. Крещение 2024 в Новосибирске: полная карта купелей
16 января, 13:21
Когда включат отопление на левом берегу Новосибирска — адреса домов без тепла
Вчера, 01:44
Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших
Вчера, 06:31
«Нажил врагов»: актера из Новосибирска Никиту Кологривого начали хейтить коллеги
Вчера, 12:59
Святая вода на Крещение — где набрать в Новосибирске
Вчера, 03:46