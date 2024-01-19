В Новосибирске нашли пропавших мальчика и мать, приехавших из Австрии

Женщину с сыном обнаружили в одном из районов города. Об этом 19 января сообщает «КП-Новосибирск». Корреспонденты изучили страницу женщины в соцсети и выяснили, что она посещала ее год назад, когда еще была в Австрии. В профиле размещены только ее фото.