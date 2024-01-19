В Новосибирске нашли пропавших мальчика и мать, приехавших из Австрии

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Женщину с сыном обнаружили в одном из районов города. Об этом 19 января сообщает «КП-Новосибирск». Корреспонденты изучили страницу женщины в соцсети и выяснили, что она посещала ее год назад, когда еще была в Австрии. В профиле размещены только ее фото.
Новосибирские родственники женщины сообщили изданию, что не общаются с ней.
Источник «КП-Новосибирск» рассказал, что женщина вывезла сына втайне от отца ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец не исключает, что женщина могла убежать от домашнего насилия.
— Вспомните, сколько историй было, когда женщины бежали от мужей-тиранов в Россию. Они спасали свою жизнь и жизнь ребенка, потому что супруг их бил. <.,> И нужно, чтобы российские власти крайне внимательно отнеслись к этой ситуации. Мама мальчика — россиянка, и ребенок имеет прямое отношение к нашей стране. И им сейчас нужна помощь, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Волынец.
Найденная россиянка обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.
— Действительно, мы получили обращение от нее, оказали всю возможную помощь, — коротко прокомментировала Надежда Болтенко.