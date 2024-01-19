В Новосибирске отменили продажу завода «Сибсельмаш» из-за отсутствия лицензии

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Как сообщает «Новая Сибирь», ООО «Меркас» не отвечало требованиям законодательства для получения лицензии и не имело никаких прав на осуществление лицензионной деятельности. Тем не менее, москвичи осуществили сделку купли-продажи, введя всех в заблуждение.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области уже заявила ходатайство об истребовании копий материалов уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного образования юридического лица и совершения мошеннических действий в ГУ МВД России по Москве. До этого представителями Минпромторга РФ был подан иск в Арбитражный суд Москвы.
Напомним, что акционерам АО «Бердчанка» отказали в удовлетворении иска к экс-депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву.