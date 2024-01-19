В Новосибирске отменили продажу завода «Сибсельмаш» из-за отсутствия лицензии

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области уже заявила ходатайство об истребовании копий материалов уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного образования юридического лица и совершения мошеннических действий в ГУ МВД России по Москве. До этого представителями Минпромторга РФ был подан иск в Арбитражный суд Москвы.