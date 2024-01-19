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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 13:13

Новосибирский арбитраж аннулировал сделку

В Новосибирске отменили продажу завода «Сибсельмаш» из-за отсутствия лицензии

19 января 2024, 12:54
Фото: 1MI
Новосибирский арбитраж аннулировал сделку

В Новосибирске аннулировали сделку по «Сибсельмашу» из-за сомнительной лицензии

В конце 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительной покупку НПО «Сибсельмаш» ООО «Меркас». Причиной явилось отсутствие подлинной лицензии у московских покупателей.

Как сообщает «Новая Сибирь», ООО «Меркас» не отвечало требованиям законодательства для получения лицензии и не имело никаких прав на осуществление лицензионной деятельности. Тем не менее, москвичи осуществили сделку купли-продажи, введя всех в заблуждение.

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области уже заявила ходатайство об истребовании копий материалов уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного образования юридического лица и совершения мошеннических действий в ГУ МВД России по Москве. До этого представителями Минпромторга РФ был подан иск в Арбитражный суд Москвы.

Напомним, что акционерам АО «Бердчанка» отказали в удовлетворении иска к экс-депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву.

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#Экономика#Происшествия#Новосибирск#Арбитражный суд#Завод#Мошенничество#Александр Ляхов
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