В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Новосибирцы могут записаться на лыжную гонку на дистанции 5 и 10 километров через портал «Госуслуги». Функция доступна жителям Новосибирска, Новосибирского района, Куйбышева, Бердска, Куйбышева, Маслянино, Мошково, Сузуна, Чанов, Черепаново и Бердска. Для регистрации необходимо перейти в раздел «Прочее» и раздел «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях». Уведомление о регистрации должно прийти в течение пяти рабочих дней.
Также в этом году каждый муниципальный район получит право самостоятельного выбора дистанции. Дети пробегут на лыжах 500 метров, взрослые — 5 и 10 километров.
В 2023 году «Лыжня России» собрала около 10 тысяч новосибирцев разного возраста. Старт гонке дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на трассу вышли и члены регионального правительства, а также представители мэрии, депутаты, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Напомним, что в Новосибирске проведут лыжный забег для детей, больных раком.