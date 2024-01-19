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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:14

В 2023 году старт гонке дал губернатор Андрей Травников

В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда

19 января 2024, 10:12
Фото: Правительство НСО
В 2023 году старт гонке дал губернатор Андрей Травников

«ЛыжнюРоссии-2024» в Новосибирске посвятят снятию блокады Ленинграда

В Новосибирске 10 февраля пройдет традиционная «Лыжня России». В этом году она приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Новосибирцы могут записаться на лыжную гонку на дистанции 5 и 10 километров через портал «Госуслуги». Функция доступна жителям Новосибирска, Новосибирского района, Куйбышева, Бердска, Куйбышева, Маслянино, Мошково, Сузуна, Чанов, Черепаново и Бердска. Для регистрации необходимо перейти в раздел «Прочее» и раздел «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях». Уведомление о регистрации должно прийти в течение пяти рабочих дней.

Также в этом году каждый муниципальный район получит право самостоятельного выбора дистанции. Дети пробегут на лыжах 500 метров, взрослые — 5 и 10 километров.

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В 2023 году «Лыжня России» собрала около 10 тысяч новосибирцев разного возраста. Старт гонке дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на трассу вышли и члены регионального правительства, а также представители мэрии, депутаты, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Напомним, что в Новосибирске проведут лыжный забег для детей, больных раком.

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