В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда

Новосибирцы могут записаться на лыжную гонку на дистанции 5 и 10 километров через портал «Госуслуги». Функция доступна жителям Новосибирска, Новосибирского района, Куйбышева, Бердска, Куйбышева, Маслянино, Мошково, Сузуна, Чанов, Черепаново и Бердска. Для регистрации необходимо перейти в раздел «Прочее» и раздел «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях». Уведомление о регистрации должно прийти в течение пяти рабочих дней.