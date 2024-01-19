В Удмуртии запустили проект по привлечению в регион кадров со всей России

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Инициативу запустили на выставке-форуме «Россия». Правительство региона и ключевые предприятия и предприниматели разработали преференции для новых работников, включая аренду жилья в первый год, льготную ипотеку до 5% годовых, выделение земли под садовый участок в размере 6 соток, а также устройство детей в детские сады и школы, передает udm-info.ru.
Александр Журавлев, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии, подчеркнул, что, помимо мер поддержки от правительства, предприятия региона предоставляют свои преференции, такие как компенсация аренды жилья, подъемные для молодежи и т. д.
Программа распространяется на потенциальных сотрудников предприятий промышленности, IT-компаний и представителей бюджетной сферы. Подробности о вакансиях, преимуществах работы в Удмуртии и советы по трудоустройству доступны на портале работайвудмуртии.рф.