В Удмуртии запустили проект по привлечению в регион кадров со всей России

Инициативу запустили на выставке-форуме «Россия». Правительство региона и ключевые предприятия и предприниматели разработали преференции для новых работников, включая аренду жилья в первый год, льготную ипотеку до 5% годовых, выделение земли под садовый участок в размере 6 соток, а также устройство детей в детские сады и школы, передает udm-info.ru.