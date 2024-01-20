atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Новосибирске продолжают устранять последствия коммунальной аварии.

78 бригад продолжают работать над запуском отопления после аварии в Новосибирске

20 января 2024, 17:03
Фото: Артем Васильев / atas.info
В Новосибирске продолжают устранять последствия коммунальной аварии.
Жителям еще 30 домов вернули отопление к вечеру 20 января, но еще около 50 домов остаются без тепла в Ленинском районе. Восстановительные работы продолжатся ночью.

Как сообщают в телеграм-канале мэрии Новосибирска в течение дня аварийным бригадам удалось вернуть тепло в 30 домов. К 17.00 20 января в норму были приведены параметры давления и температуры на магистральной сети улицы Петропавловская.

Тем не менее, еще 48 домов остаются без тепла или со сниженными параметрами подачи тепла. В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют 78 бригад. 21 января будет проводиться адресная работа по восстановлению тепла по заявкам новосибирцев, для этого с вечера формируются бригады.

Как сообщалось ранее, к устранению последствий коммунальных аварий в Новосибирске привлечены бригады из Кузбасса и с Алтая. В городе введен режим ЧС с региональным уровнем реагирования.

Бригады из Алтая и Кузбасса помогут устранить последствия аварии в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Что ждет новосибирцев после введения режима ЧС, рассказал юрист СеврюгинНазвана причина потопа на МЖК в НовосибирскеНовая коммунальная авария в Новосибирске — последние новости на утро 18 января
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Ольга Храмушкина#Теплосети#Коммунальная авария#Режим ЧС
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
Вчера, 10:42
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
Сегодня, 07:06
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Сегодня, 08:28
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Сегодня, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
Вчера, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01