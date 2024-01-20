78 бригад продолжают работать над запуском отопления после аварии в Новосибирске

Тем не менее, еще 48 домов остаются без тепла или со сниженными параметрами подачи тепла. В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют 78 бригад. 21 января будет проводиться адресная работа по восстановлению тепла по заявкам новосибирцев, для этого с вечера формируются бригады.