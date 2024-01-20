78 бригад продолжают работать над запуском отопления после аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Как сообщают в телеграм-канале мэрии Новосибирска в течение дня аварийным бригадам удалось вернуть тепло в 30 домов. К 17.00 20 января в норму были приведены параметры давления и температуры на магистральной сети улицы Петропавловская.
Тем не менее, еще 48 домов остаются без тепла или со сниженными параметрами подачи тепла. В работах по восстановлению теплоснабжения участвуют 78 бригад. 21 января будет проводиться адресная работа по восстановлению тепла по заявкам новосибирцев, для этого с вечера формируются бригады.
Как сообщалось ранее, к устранению последствий коммунальных аварий в Новосибирске привлечены бригады из Кузбасса и с Алтая. В городе введен режим ЧС с региональным уровнем реагирования.