atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Видеоролик, в котором снялся Андрей Панфёров

Андрей Панфёров опроверг назначение Сергея Конько командиром батальона «Вега»

20 января 2024, 07:44
Фото: Скрин из видео на странице Вконтакте Андрея Панфёрова
Видеоролик, в котором снялся Андрей Панфёров
Сергей Конько является заместителем командира отряда по политической части в звании лейтенанта, рассказал Андрей Панфёров изданию «Царьград Новосибирск», при этом он отметил, что не знает, откуда появилась информация о его повышении.

Как рассказали в издании «Царьград Новосибирск» Андрей Панфёров глубоко удивлён появившейся информацией о повышении Сергея Конько до командира отряда «Вега». «При всём моём уважении к Сергею Григорьевичу, он просто офицер отряда, не более того», — рассказал Панфёров изданию.

Ранее Андрей Панфёров сделал свой прогноз о сроках окончания специальной военной операции, по его мнению, есть вероятность, что она может завершиться в 2024 году.

Комбат новосибирской «Веги» Панферов пообещал, что СВО закончится в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°CБригады из Алтая и Кузбасса помогут устранить последствия аварии в НовосибирскеКомпания S7 увольняет 400 сотрудников в Москве, предлагая им работу в Новосибирске
#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Панферов#СВО#Ольга Храмушкина#Батальон "Вега"#Комбат
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
Вчера, 10:42
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии
Вчера, 07:30
Митинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске
Вчера, 05:21
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Сегодня, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
Вчера, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01