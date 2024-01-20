Андрей Панфёров опроверг назначение Сергея Конько командиром батальона «Вега»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Как рассказали в издании «Царьград Новосибирск» Андрей Панфёров глубоко удивлён появившейся информацией о повышении Сергея Конько до командира отряда «Вега». «При всём моём уважении к Сергею Григорьевичу, он просто офицер отряда, не более того», — рассказал Панфёров изданию.
Ранее Андрей Панфёров сделал свой прогноз о сроках окончания специальной военной операции, по его мнению, есть вероятность, что она может завершиться в 2024 году.