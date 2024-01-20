Бригады из Алтая и Кузбасса помогут устранить последствия аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 06:19
Четыре бригады специалистов прибыли в Новосибирск с Алтая и Кузбасса. Каждая бригада оснащена передвижной мастерской аварийно-восстановительных работ. Прибывшие из регионов специалисты начали работы по устранению последствий аварии сегодня 20 января.
Накануне ночью работали семь бригад СГК, проводя перезапуск систем отопления и оказывая необходимую помощь управляющим компаниям. Сегодня утром к ним присоединились еще десять бригад — шесть из Новосибирска и четыре из соседних регионов.
Из-за ряда коммунальных аварий в Новосибирске введен региональный режим ЧС.