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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Техника на устранении последствий аварии на теплосетях в января 2024 года в Новосибирске.

Бригады из Алтая и Кузбасса помогут устранить последствия аварии в Новосибирске

20 января 2024, 05:43
Фото: Артем Васильев / atas.info
Техника на устранении последствий аварии на теплосетях в января 2024 года в Новосибирске.
Для устранения последствий серии коммунальных аварий в Новосибирске привлекли коллег из Алтая и Кузбасса, которые начнут работать сегодня 20 января.

Четыре бригады специалистов прибыли в Новосибирск с Алтая и Кузбасса. Каждая бригада оснащена передвижной мастерской аварийно-восстановительных работ. Прибывшие из регионов специалисты начали работы по устранению последствий аварии сегодня 20 января.

Накануне ночью работали семь бригад СГК, проводя перезапуск систем отопления и оказывая необходимую помощь управляющим компаниям. Сегодня утром к ним присоединились еще десять бригад — шесть из Новосибирска и четыре из соседних регионов.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии
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Из-за ряда коммунальных аварий в Новосибирске введен региональный режим ЧС.

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