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Компания S7 увольняет 400 сотрудников в Москве, предлагая им работу в Новосибирске

Компания S7 увольняет 400 сотрудников в Москве, предлагая им работу в Новосибирске

20 января 2024, 04:57
Стало известно об увольнении более того400 сотрудников из S7, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. Некоторым из попавших под сокращение сотрудникам предлагают работу в Сибири.

О грядущих сокращениях из-за уменьшения количества рейсов, компания S7 сообщала ранее. Стало известно, что компания планирует сократить 250 бортпроводников, кроме того, под сокращение попадут еще 160 сотрудников — командиры воздушного судна и пилоты. Как говорят сотрудники, некоторым из них предложили работу в Сибири, остальным — только увольнение. При этом уволенным выплатят компенсацию в размере четырех окладов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#S7#Авиакомпания#Ольга Храмушкина
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