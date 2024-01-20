Компания S7 увольняет 400 сотрудников в Москве, предлагая им работу в Новосибирске

О грядущих сокращениях из-за уменьшения количества рейсов, компания S7 сообщала ранее. Стало известно, что компания планирует сократить 250 бортпроводников, кроме того, под сокращение попадут еще 160 сотрудников — командиры воздушного судна и пилоты. Как говорят сотрудники, некоторым из них предложили работу в Сибири, остальным — только увольнение. При этом уволенным выплатят компенсацию в размере четырех окладов.