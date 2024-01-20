Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Один из основных трендов 2024 года, считает Евгения Хегай — изысканная женственность или girl-core. Это рюши, воланы, кружево, цветы, особенно розы, в форме принта. Розы широко используются дизайнерами и в виде цветов из той же ткани, из которой выполнено платье, а также в качестве чокеров на тонком шнурке на шею.
Например, бренд Coperni в своей круизной коллекции 2024 года представил платья с декором из роз, выполненных из того же материала, что и само изделие. Рукава платьев могут быть задрапированы таким образом, что образуют форму розы, как, например, в моделях Gabriela Hearst в коллекции Resert 2024.
Многие бренды на показах мод «Весна 2024» представили модели с обильными драпировками, вышивкой — золотом на черном фоне и не только, аппликациями. Становятся популярны обувь и аксессуары с декором.
Миром моды сейчас безоговорочно правит женственность, это особенно заметно в весенне-летних трендах. Дизайнеры все чаще подчеркивают женственность силуэта, но это не облегающая приталенная одежда или крой по фигуре. Это объемные жакеты, пальто, платья свободного кроя, в которых талия подчеркивается тонким или средней толщины ремешком. Акцент на талии, X-образный женственный силуэт можно считать отдельным трендом.
Как отдельное направление тренда на женственность можно выделить прозрачные ткани — это и в целом полупрозрачные вещи и прозрачные кружевные вставки, и элементы бельевого стиля.
В коллекции Dolce&Gabbana даже плащ прозрачный — объемный, с подчеркнутой поясом талией, под которым только чулки и белье. В обычной жизни тренд на прозрачность можно адаптировать с помощью вещей из плотной ткани тон в тон, которые можно надеть под прозрачные вещи.
Прозрачность может быть условной, но в то же время создавать эффект «обнаженности». Это хорошо заметно в платье от бренда Alberta Ferretti — такой эффект создается за счет полупрозрачной ткани и драпировок, а также бежевого, близкого к телесному оттенка платья. Бежевый дает ощущение роскоши и лаконичности в образах. В новом сезоне в моде не только пальто и тренчи этого цвета, но и шорты, платья, топы, а также пиджаки и брюки.
Металлизированные, блестящие ткани — тренд, унаследованный из предыдущих сезонов. Металлик стремится стать частью базового гардероба. Многие бренды включили в свои весенне-летние коллекции одежду из металлизированных тканей — платья с пайетками, кристаллами и стразами, юбки, украшенные сверкающим бисером, блестящие туфли и массивные украшения.
После снятия карантина и периода расслабленных трикотажных образов людям захотелось отточенной бизнес-эстетики. Брючные костюмы, юбки-карандаши (макси и миди), строгие рубашки по-прежнему на пике популярности.
В офисном тренде предпочтение отдается удобству — эластичные ткани, карманы, регулируемые ремни, но при этом в основе классические офисные костюмы. В современном офисном стиле допустимы яркие аксессуары и цветовые акценты.
Стилист Евгения Хегай выделила еще одно направление в 2024 году — элегантный минимализм и возвращение ценности базовых вещей — это простой элегантный крой, нейтральные оттенки. Стиль Кэролин Бессет-Кеннеди. Тренд на осознанное потребление — вместо быстротечной моды отдаем предпочтение проверенным временем силуэтам и предметам гардероба, которые будут служить годы.
Тренд на ультракороткие шорты, по мнению стилиста, сибирячки подхватят с большим удовольствием, чтобы после долгой зимы в полной мере насладиться летом.
Также стилист назвала модные цвета года: белый (причем total white), насыщенный красный от томатного до винного и бордового, а также пастельные оттенки — салатный, цвет асфальта, розовый, желтый «масляный».
Дизайнер одежды из Новосибирска Виктор Феоктистов рассказал корреспонденту Атас.Инфо о влиянии русского стиля на моду.