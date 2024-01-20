Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024

Прозрачность может быть условной, но в то же время создавать эффект «обнаженности». Это хорошо заметно в платье от бренда Alberta Ferretti — такой эффект создается за счет полупрозрачной ткани и драпировок, а также бежевого, близкого к телесному оттенка платья. Бежевый дает ощущение роскоши и лаконичности в образах. В новом сезоне в моде не только пальто и тренчи этого цвета, но и шорты, платья, топы, а также пиджаки и брюки.