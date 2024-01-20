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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.

«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C

20 января 2024, 07:06
Фото: Алексей Поляков / Страница Вконтакте Алексея Полякова.
Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял туманность Бугимен в -30°C

Астрофотограф Алексей Поляков морозной ночью снял туманность Бугимен под Новосибирском и рассказал Атас.Инфо, что самое сложное в таких съемках.

Как рассказал Алексей Поляков, самое сложное при таких съемках, не задеть провода, так как в мороз они становятся ломкими, как карандаши: «Примерно около часа выставляю оборудование, настраиваю программу съемки. И потом часов пять сижу в машине, жду. Под конец съемки важно снять калибровочные кадры, без которых съемка теряет смысл».

Туманность Бугимен LDN1622 Алексей Поляков снимал пару дней назад ночью, когда температура воздуха была -30°C, кадры получились впечатляющими. «Кулер камеры ревел, монтировка хрустела, а я просто офигевал» — так Алексей описал съемку на своей странице Вконтакте.

Кроме того, астрофотограф пообещал снять туманность в цвете без Луны подальше от города. Необходимость снимать дальше от города, как минимум за 80-100 км Поляков объяснил тем, что в городе результат съемки снижается из-за светового загрязнения.

Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.
Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.
Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.
Съемка туманности Бугимен под Новосибирском.
Фото: Алексей Поляков / Страница Вконтакте Алексея Полякова.
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