«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как рассказал Алексей Поляков, самое сложное при таких съемках, не задеть провода, так как в мороз они становятся ломкими, как карандаши: «Примерно около часа выставляю оборудование, настраиваю программу съемки. И потом часов пять сижу в машине, жду. Под конец съемки важно снять калибровочные кадры, без которых съемка теряет смысл».
Туманность Бугимен LDN1622 Алексей Поляков снимал пару дней назад ночью, когда температура воздуха была -30°C, кадры получились впечатляющими. «Кулер камеры ревел, монтировка хрустела, а я просто офигевал» — так Алексей описал съемку на своей странице Вконтакте.
Кроме того, астрофотограф пообещал снять туманность в цвете без Луны подальше от города. Необходимость снимать дальше от города, как минимум за 80-100 км Поляков объяснил тем, что в городе результат съемки снижается из-за светового загрязнения.