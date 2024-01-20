«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C

Как рассказал Алексей Поляков, самое сложное при таких съемках, не задеть провода, так как в мороз они становятся ломкими, как карандаши: «Примерно около часа выставляю оборудование, настраиваю программу съемки. И потом часов пять сижу в машине, жду. Под конец съемки важно снять калибровочные кадры, без которых съемка теряет смысл».