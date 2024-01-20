Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как утверждают экологи, процесс разложения стекла занимает тысячи лет, что причиняет серьезный вред природе. Каждый год жители Новосибирской области выбрасывают более 55 тонн стекла, при этом, только пятая часть выброшенного стекла попадает в переработку.
Как сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», в Новосибирске открылись дополнительные пункты приема стеклотары на улицах Фрунзе, Даргомыжского, Арбузова, Кирова, Волочаевской и Тюменской. В данных пунктах принимают стеклянные банки для консервации, бутылки от алкоголя или газировки, стандартные баночки от детского питания и битое стекло. При этом битый фарфор, тарелки и чашки не принимаются в переработку.
При сдаче стекла можно получить 4 рубля за 1 кг бесцветного стекла, 3,5 рубля за 1 кг коричневого стекла, 2 рубля за зеленое стекло и 3 рубля за оконное стекло. Все стекло принимается сухим и чистым, без пробок, наличие бумажной этикетки при этом допускается.
В Новосибирске можно сдать в переработку не только стекло, также принимают пластик и макулатуру, в прошлом году прошел День вторичной переработки.