Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок

Как сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», в Новосибирске открылись дополнительные пункты приема стеклотары на улицах Фрунзе, Даргомыжского, Арбузова, Кирова, Волочаевской и Тюменской. В данных пунктах принимают стеклянные банки для консервации, бутылки от алкоголя или газировки, стандартные баночки от детского питания и битое стекло. При этом битый фарфор, тарелки и чашки не принимаются в переработку.