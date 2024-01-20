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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Новосибирске устанавливают обстоятельства смерти годовалой девочки.

Смерть и избиение годовалой девочки ее матерью расследуют в Новосибирске

20 января 2024, 12:28
Фото: 1MI
В Новосибирске устанавливают обстоятельства смерти годовалой девочки.
Как считает следствие, с июня по август 2021 года жительница Новосибирска, воспитывающая годовалую дочь, систематически избивала ее, в августе 2021 года девочка скончалась. Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

В Октябрьском районе Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении жительницы Узбекистана, проживающей в Новосибирске. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного).

Как считает следствие, женщина летом 2021 года избивала свою годовалую дочь. В августе девочка погибла. Женщина не стала обращаться к врачам, чтобы зафиксировать смерть, вместо этого она сама похоронила ребенка. В настоящий момент женщина задержана, ей выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также выяснилось, что уроженка Узбекистана находилась в Новосибирской области и в России незаконно, по всем выявленным фактам ведется следствие.

Названы шокирующие подробности смерти 8-летнего ребенка под Новосибирском
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В Новосибирске стали известны шокирующие подробности смерти еще одного ребенка — восьмилетней девочки.

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