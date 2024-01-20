Смерть и избиение годовалой девочки ее матерью расследуют в Новосибирске

Как считает следствие, женщина летом 2021 года избивала свою годовалую дочь. В августе девочка погибла. Женщина не стала обращаться к врачам, чтобы зафиксировать смерть, вместо этого она сама похоронила ребенка. В настоящий момент женщина задержана, ей выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также выяснилось, что уроженка Узбекистана находилась в Новосибирской области и в России незаконно, по всем выявленным фактам ведется следствие.