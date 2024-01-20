Смерть и избиение годовалой девочки ее матерью расследуют в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Октябрьском районе Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении жительницы Узбекистана, проживающей в Новосибирске. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного).
Как считает следствие, женщина летом 2021 года избивала свою годовалую дочь. В августе девочка погибла. Женщина не стала обращаться к врачам, чтобы зафиксировать смерть, вместо этого она сама похоронила ребенка. В настоящий момент женщина задержана, ей выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также выяснилось, что уроженка Узбекистана находилась в Новосибирской области и в России незаконно, по всем выявленным фактам ведется следствие.
В Новосибирске стали известны шокирующие подробности смерти еще одного ребенка — восьмилетней девочки.