Ад метеозависимых: на Новосибирск надвигается магнитная буря 23 января 2024

В ближайшее время в Новосибирске ожидается магнитная буря, о чем сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик бури придется на 23 января в период с 8 до 10 утра, а с 4 до 16 часов магнитосфера может быть возбужденной.