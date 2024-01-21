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Буря ударил по Новосибирску

Ад метеозависимых: на Новосибирск надвигается магнитная буря 23 января 2024

21 января 2024, 08:02
Фото: Midjourney
Буря ударил по Новосибирску

В Новосибирске 23 января ожидается магнитная буря

В Новосибирске ожидается магнитная буря, которая может повлиять на здоровье метеозависимых людей.

В ближайшее время в Новосибирске ожидается магнитная буря, о чем сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик бури придется на 23 января в период с 8 до 10 утра, а с 4 до 16 часов магнитосфера может быть возбужденной.

Магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Влияние бурь особенно заметно у людей, чувствительных к погодным изменениям, пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами и тех, кто страдает психоэмоциональными расстройствами.

Чтобы снизить негативное воздействие бури, рекомендуется ограничить физическую активность, провести больше времени на свежем воздухе и избегать употребления алкоголя.

Ад метеозависимых: прогноз магнитных бурь для новосибирцев в январе 2024
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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Магнитосфера
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