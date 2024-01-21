Ад метеозависимых: на Новосибирск надвигается магнитная буря 23 января 2024

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В ближайшее время в Новосибирске ожидается магнитная буря, о чем сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик бури придется на 23 января в период с 8 до 10 утра, а с 4 до 16 часов магнитосфера может быть возбужденной.
Магнитная буря — это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Влияние бурь особенно заметно у людей, чувствительных к погодным изменениям, пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами и тех, кто страдает психоэмоциональными расстройствами.
Чтобы снизить негативное воздействие бури, рекомендуется ограничить физическую активность, провести больше времени на свежем воздухе и избегать употребления алкоголя.