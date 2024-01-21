Бабушка с внучкой из Новосибирской области выиграли 300 тысяч в музыкальном шоу

Бабушка с внучкой выиграли 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ: они были в восторге от версии своей песни, исполненной известной певицей Zivert.

Нина Рейн и ее внучка Полина Кузнецова из Новосибирской области выиграли приз в размере 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка» на канале ТНТ. Около года назад Полина написала песню под названием «Ты проиграл», которую исполнила ее бабушка. Во время шоу, их композицию спела известная певица Zivert, что принесло успех творческому дуэту. Выступление знаменитой певицы вызвало восторг у Нины Рейн и Полины Кузнецовой. Победительницы уже решили, как потратят выигрыш. Полина планирует купить новое оборудование, а Нина отправится в путешествие на море. Популярная певица Zivert решила снять свой новый клип в Новосибирской области Узнать подробнее Читайте также: Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ Актер из Новосибирска Кологривый заменит Киркорова в новогоднем фильме ТНТ