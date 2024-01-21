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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Их песню перепела Zivert

Бабушка с внучкой из Новосибирской области выиграли 300 тысяч в музыкальном шоу

21 января 2024, 09:56
Фото: ТНТ
Их песню перепела Zivert
Бабушка с внучкой выиграли 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ: они были в восторге от версии своей песни, исполненной известной певицей Zivert.

Нина Рейн и ее внучка Полина Кузнецова из Новосибирской области выиграли приз в размере 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка» на канале ТНТ.

Около года назад Полина написала песню под названием «Ты проиграл», которую исполнила ее бабушка. Во время шоу, их композицию спела известная певица Zivert, что принесло успех творческому дуэту.

Выступление знаменитой певицы вызвало восторг у Нины Рейн и Полины Кузнецовой. Победительницы уже решили, как потратят выигрыш. Полина планирует купить новое оборудование, а Нина отправится в путешествие на море.

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