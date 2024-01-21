Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки в Новосибирске

Как отметили в СК, ребенок скончался в августе 2021 года после многомесячных избиений со стороны матери. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью, когда ее годовалая дочка погибла. Предполагается, что она самостоятельно похоронила ее в огороде.