atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Мать несколько месяцев избивала свою дочь

Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки в Новосибирске

21 января 2024, 10:54
Фото: 1MI
Мать несколько месяцев избивала свою дочь
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование случая гибели девочки, мать которой могла нанести ей смертельные травмы.

Как отметили в СК, ребенок скончался в августе 2021 года после многомесячных избиений со стороны матери. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью, когда ее годовалая дочка погибла. Предполагается, что она самостоятельно похоронила ее в огороде.

Во время следствия выяснилось, что женщина не имеет российское гражданство — она уроженка Узбекистана. Сейчас злоумышленница взята под стражу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Республики Узбекистан. Она обвиняется в истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного)»

Глава следственного комитета потребовал предоставить ему полный доклад о ходе расследования.

Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую 13 лет назад девочку убили: задержаны три экс-полицейских под Новосибирском«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбусФото с места трагедии: подростка убило молнией под Новосибирском
#Криминал#Новосибирск#Дети#Убийство#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
19 января, 10:42
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
Вчера, 07:06
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Вчера, 08:28
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Вчера, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
19 января, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01