Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как отметили в СК, ребенок скончался в августе 2021 года после многомесячных избиений со стороны матери. Женщина не стала обращаться за медицинской помощью, когда ее годовалая дочка погибла. Предполагается, что она самостоятельно похоронила ее в огороде.
Во время следствия выяснилось, что женщина не имеет российское гражданство — она уроженка Узбекистана. Сейчас злоумышленница взята под стражу.
«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Республики Узбекистан. Она обвиняется в истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного)»
Глава следственного комитета потребовал предоставить ему полный доклад о ходе расследования.