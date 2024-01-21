atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Что стало причиной

ГК «ВИС» назвала причину срыва сроков строительства поликлиники в Новосибирске

21 января 2024, 04:56
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Что стало причиной
Задержка строительства поликлиники в Новосибирске произошла из-за переноса теплотрассы, сообщила ГК «ВИС».

ГК «ВИС» объяснила причины задержки строительства поликлиники №16 в Ленинском районе Новосибирска.

Представители компании сообщили, что задержка произошла из-за переноса теплотрассы из места, где должна была быть построена поликлиника, пишет «РБК Новосибирск».

В настоящее время работы по переподключению теплотрассы уже завершены и строители переходят к следующему этапу работ. Основные работы планируется закончить до конца 2024 года.

Поликлиники по скандальной концессии в Новосибирске обещают сдать к лету
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИСГруппа ВИС назвала реальные сроки завершения строительства 4 моста в Новосибирске«В целом мостовой переход готов»: группа ВИС показала стройку 4 моста в Новосибирске
#Новосибирск#Строительство#ВИС#Поликлиника#Группа ВИС#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
19 января, 10:42
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
Вчера, 07:06
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Вчера, 08:28
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Вчера, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
19 января, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01