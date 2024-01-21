ГК «ВИС» назвала причину срыва сроков строительства поликлиники в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 05:00
ГК «ВИС» объяснила причины задержки строительства поликлиники №16 в Ленинском районе Новосибирска.
Представители компании сообщили, что задержка произошла из-за переноса теплотрассы из места, где должна была быть построена поликлиника, пишет «РБК Новосибирск».
В настоящее время работы по переподключению теплотрассы уже завершены и строители переходят к следующему этапу работ. Основные работы планируется закончить до конца 2024 года.