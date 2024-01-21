Избили и ранили ножом: толпа подростков напала на прохожих в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Со слов очевидцев, происшествие произошло ночью 20 января на улице Зорге. Опубликованное сообщение было размещено в группе «Типичная Затулинка».
По словам автора поста, четверо подростков напали на его родителей возле дома №193. Нападавшие якобы залили перец в глаза, избили и ранили ножом.
В региональном ГУ МВД подтвердили факт получения заявления от пострадавших и добавили, что ведется проверка данного случая.