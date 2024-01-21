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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Идет проверка

Избили и ранили ножом: толпа подростков напала на прохожих в Новосибирске

21 января 2024, 13:46
Фото: 1MI
Идет проверка

Подростки из Новосибирска напали на прохожих с ножом

В Новосибирске толпа подростков напала на людей, которые проходили мимо них. Об этом стало известно из соцсетей.

Со слов очевидцев, происшествие произошло ночью 20 января на улице Зорге. Опубликованное сообщение было размещено в группе «Типичная Затулинка».

По словам автора поста, четверо подростков напали на его родителей возле дома №193. Нападавшие якобы залили перец в глаза, избили и ранили ножом.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт получения заявления от пострадавших и добавили, что ведется проверка данного случая.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Нападение#Подростки#Инцидент#Эмилия Губарева
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