Концерт Орбакайте в Новосибирске требуют отменить православные активисты

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Published Сегодня, 02:39
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Активисты считают, что певица, живущая в США, предпочитает зарабатывать деньги в России, не высказывая свою гражданскую позицию. Это, по их мнению, является проявлением эгоизма и неуважительным отношением к стране.
Кроме того, старший сын Орбакайте уехал в США, чтобы избежать призыва на службу. Активисты считают, что во время спецопераций недопустимы выступления артистов, которые в какой-то мере, даже косвенно, дискредитируют российскую армию.
Они уже обратились с соответствующей просьбой об отмене концерта к губернатору Андрею Травникову и главе регионального Минкульта Юрию Зимнякову.