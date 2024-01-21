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Певица не живет в России

Концерт Орбакайте в Новосибирске требуют отменить православные активисты

21 января 2024, 02:39
Фото: Скриншот с юбилейного концерта в 2022 году
Певица не живет в России
В Новосибирске группа активистов из православной организации «Радетель» требует отменить плановые концерты певицы Кристины Орбакайте, которые запланированы на 8 и 9 марта.

Активисты считают, что певица, живущая в США, предпочитает зарабатывать деньги в России, не высказывая свою гражданскую позицию. Это, по их мнению, является проявлением эгоизма и неуважительным отношением к стране.

Кроме того, старший сын Орбакайте уехал в США, чтобы избежать призыва на службу. Активисты считают, что во время спецопераций недопустимы выступления артистов, которые в какой-то мере, даже косвенно, дискредитируют российскую армию.

Они уже обратились с соответствующей просьбой об отмене концерта к губернатору Андрею Травникову и главе регионального Минкульта Юрию Зимнякову.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Концерт#Эмилия Губарева#Минкульт
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