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Лучшая скульптура

Лучшую снежную скультуру-2024 определили в Новосибирске

21 января 2024, 07:50
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Лучшая скульптура
Жители города Новосибирска выбрали лучшую скульптуру из снега. Опрос проходил в течение января, в рамках Сибирского конкурса снежной скульптуры, проведенного в парке «Арена».

20 января вице-мэр города Анна Терешкова объявила о завершении голосования в своем телеграм-канале.

Победу одержала работа под названием «Танец маленьких снежных баб», созданная Геннадием Панько и Ириной Павлюченко из Новороссийска. Участники также являются преподавателями детской художественной школы.

Также победительницей среди снежных скульптур, оцениваемых экспертным жюри, стала работа «Царица холода», созданная мастерами из Якутии.

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#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева#Арена#Скульптура
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