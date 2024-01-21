Лучшую снежную скультуру-2024 определили в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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20 января вице-мэр города Анна Терешкова объявила о завершении голосования в своем телеграм-канале.
Победу одержала работа под названием «Танец маленьких снежных баб», созданная Геннадием Панько и Ириной Павлюченко из Новороссийска. Участники также являются преподавателями детской художественной школы.
Также победительницей среди снежных скульптур, оцениваемых экспертным жюри, стала работа «Царица холода», созданная мастерами из Якутии.