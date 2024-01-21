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Более сотни убийств произошло в регионе

Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году

21 января 2024, 11:19
Фото: Midjourney
Более сотни убийств произошло в регионе
Следственный комитет по Новосибирской области раскрыл число убийств и изнасилований за 2023 год.

За 12 месяцев 2023 года в Новосибирской области произошло десятки убийств и изнасилований. Следственное управление СКР по региону назвало по запросу Atas.info точные цифры преступлений.

Как выяснилось, ведомство за год направило в суд для рассмотрения по существу более 100 уголовных дел против жизни. Также были направлены дела по преступлениям против половой неприкосновенности — всего более 140.

Также ранее ГУ МВД России по Новосибирской области ответило на запрос Atas.info по факту самых криминальных районах города. Всего в 2023 году было зарегистрировано 29 834 преступлений. Среди них в Центральном районе произошло 3358 противозаконных деяний, в Железнодорожном — 2095, в Заельцовском — 3064, в Калининском — 2723, в Дзержинском — 2628, в Октябрьском — 4370, в Ленинском — 4862, в Кировском — 3363, в Первомайском — 1572, в Советском — 1799.

За прошедший год было зарегистрировано 11 798 фактов краж чужого имущества, неправомерных завладений транспортными средствами — 134, а также грабежей — 431, разбойных нападений — 77, причинений тяжкого вреда здоровью — 161 и хулиганств — 19.

Убийцы проституток и трансгендеров. Кровавые истории экс-полицейских из Новосибирска
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