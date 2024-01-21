atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Певица не приедет в Новосибирск

Отмены второго концерта Лолиты в Новосибирске добились активисты

21 января 2024, 03:05
Фото: Лолита & Коста Лакоста — По-другому (клип 2021)
Певица не приедет в Новосибирск
Второй концерт Лолиты в Новосибирске был отменен после протестов активистов, которые выступили против участия певицы в «голой» вечеринке и ее неподобающего поведения.

Концерты Лолиты были запланированы в Новосибирске на 31 марта и 2 апреля. Апрельский концерт отменили сразу после скандала, а мартовский, в Доме ученых, только сейчас. Об этом сообщается на сайте места проведения концерта.

«Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить выступления певицы, которая оказалась участницей «голой» вечеринки в клубе Mutabor.

«Мы все в молодости творили дурь. Но, когда шестидесятилетняя женщина ползает „собачкой“ чуть ли не в голом виде…. В ее возрасте нужно учить совершенно другому», — считает Сергей Майоров.

Однако певица отменам не расстроилась. В соцсетях она рассказала, что теперь хочет посвятить время семьей.

После отмены концерта в Новосибирске Лолита решила посвятить себя семье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пьют шампанское во время СВО»: глава Союза отцов НСО Майоров поддержал отмену ЛолитыКонцерт Орбакайте в Новосибирске требуют отменить православные активисты
#Общество#Новосибирск#Выступление#Скандал#Отмена#Билеты#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Певица
Подпишитесь
Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
19 января, 10:42
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
Вчера, 07:06
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Вчера, 08:28
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Вчера, 03:56
Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
19 января, 08:56
Смерть в святой воде: ТОП-5 жутких трагедий на Крещение в России и в Новосибирске
18 января, 17:01