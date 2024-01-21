Отмены второго концерта Лолиты в Новосибирске добились активисты

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Концерты Лолиты были запланированы в Новосибирске на 31 марта и 2 апреля. Апрельский концерт отменили сразу после скандала, а мартовский, в Доме ученых, только сейчас. Об этом сообщается на сайте места проведения концерта.
«Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — говорится в сообщении.
Напомним, председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить выступления певицы, которая оказалась участницей «голой» вечеринки в клубе Mutabor.
«Мы все в молодости творили дурь. Но, когда шестидесятилетняя женщина ползает „собачкой“ чуть ли не в голом виде…. В ее возрасте нужно учить совершенно другому», — считает Сергей Майоров.
Однако певица отменам не расстроилась. В соцсетях она рассказала, что теперь хочет посвятить время семьей.